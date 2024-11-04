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Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества

Беларусь нацелена на реальное решение глобальных вопросов. Готово ли к этому мировое сообщество, рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Алексей Авдонин:

"Климатический саммит в Баку показал самое главное: Беларусь находится в пуле тех государств, которые думают здраво и ориентируются на будущее человечества. Наш Президент на саммите очень четко определил, что сейчас есть те страны, которые ориентируются не на решения вопросов по климату. Они ищут прибыль, чрезмерный уровень доходов, ориентируются на войны".

"В результате на первое место для них встает личный заработок, а не общее благо всего человечества и климатические условия на планете", - обозначил эксперт.

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