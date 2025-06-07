Авдонин: Китай принес в Беларусь передовые технологии по возведению сложных спортивных конструкций

"То, что они построили за счет своих средств бассейн, стадион, это говорит о том, насколько они ценят сотрудничество с белорусской стороной. Кроме того, говорит о том, что белорусская сторона умеет настоять на своем и блюдет свой интерес. Отдельно отметим, что китайцы строят качественно, хорошо. Они всерьез приходят и надолго. Это их глобальная стратегия. И особенно, если они находят достойных партнеров, тогда можно рассчитывать, что и сотрудничество будет таким же надежным и качественным, как вот эти новые спортивные объекты".