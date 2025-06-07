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Авдонин: Китай принес в Беларусь передовые технологии по возведению сложных спортивных конструкций
Инвестиции Китая в современные белорусские спортивные объекты демонстрируют высокую значимость стратегических отношений между Минском и Пекином. Совместная работа с зарубежными партнерами открывает доступ к передовым технологиям, что способствует дальнейшей модернизации и развитию экономики нашей страны. Мнение экспертов.
Шадров: Китай ценит сотрудничество с Беларусью
Константин Шадров, доцент государственного университета "Дубна" (Россия):
"То, что они построили за счет своих средств бассейн, стадион, это говорит о том, насколько они ценят сотрудничество с белорусской стороной. Кроме того, говорит о том, что белорусская сторона умеет настоять на своем и блюдет свой интерес. Отдельно отметим, что китайцы строят качественно, хорошо. Они всерьез приходят и надолго. Это их глобальная стратегия. И особенно, если они находят достойных партнеров, тогда можно рассчитывать, что и сотрудничество будет таким же надежным и качественным, как вот эти новые спортивные объекты".
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
"Китай активно участвует в развитии национальной экономики Беларуси, это связано не только с созданием промышленных предприятий, но в том числе и с возведением различных объектов спортивной инфраструктуры. Открытие нового стадиона является следующим шагом по реализации таких крупных инвестиционных проектов. Мы знаем, что Китай имеет передовой опыт в возведении спортивных комплексов. Это показали и Олимпиада, и соревнования, которые проводились на территории Китая. Конечно же, Китай, фактически открывая с нашими белорусскими партнерами этот стадион, тем самым привносит к нам, в Беларусь, передовые технологии по возведению таких сложных конструкций".