3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
Авдонин: Мьянма - перспективный рынок, который готов потреблять белорусские товары и услуги
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e930a438-318b-4727-a2f2-d716c8a09841/conversions/13ec1df0-62de-4d62-b6ae-4f778d587041-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e930a438-318b-4727-a2f2-d716c8a09841/conversions/13ec1df0-62de-4d62-b6ae-4f778d587041-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e930a438-318b-4727-a2f2-d716c8a09841/conversions/13ec1df0-62de-4d62-b6ae-4f778d587041-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e930a438-318b-4727-a2f2-d716c8a09841/conversions/13ec1df0-62de-4d62-b6ae-4f778d587041-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byПо словам эксперта, Мьянма также является крайне перспективной еще и потому, что туда заходят крупные, и даже глобальные корпорации
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e930a438-318b-4727-a2f2-d716c8a09841/13ec1df0-62de-4d62-b6ae-4f778d587041.jpg2025-03-08T09:19:14.000000Z00
Мьянма - огромный и перспективный рынок, который готов потреблять белорусские товары и услуги. Главная задача - находить те ниши, которые будут по максимуму вовлекать предприятия Беларуси в этот процесс.
О перспективности сотрудничества с регионом Юго-Восточной Азии рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.
Мы видим, что этот регион развивается интенсивно. Это показывают темпы экономического роста. ВВП Мьянмы составляет более 230-240 млрд долларов. Население страны - около 55 млн человек.
По словам эксперта, Мьянма также является крайне перспективной еще и потому, что туда заходят крупные, и даже глобальные корпорации.