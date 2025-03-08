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Авдонин: Мьянма - перспективный рынок, который готов потреблять белорусские товары и услуги

Мьянма - огромный и перспективный рынок, который готов потреблять белорусские товары и услуги. Главная задача - находить те ниши, которые будут по максимуму вовлекать предприятия Беларуси в этот процесс.

О перспективности сотрудничества с регионом Юго-Восточной Азии рассказал аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин.

Мы видим, что этот регион развивается интенсивно. Это показывают темпы экономического роста. ВВП Мьянмы составляет более 230-240 млрд долларов. Население страны - около 55 млн человек.
Алексей Авдонин

По словам эксперта, Мьянма также является крайне перспективной еще и потому, что туда заходят крупные, и даже глобальные корпорации.

Алексей АвдонинМьянма