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Авдонин о размещении "Орешника": Это не даст США развязать крупномасштабную войну в регионе
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Эйсмонт об идее провести шоу "Время наших побед": Это целиком и полностью задумка Президента
Лукашенко приехал на спортивно-развлекательное шоу "Время наших побед" в "Минск-Арене"
Итоги заседания Высшего государственного совета Союзного государства
Президент Беларуси подписал закон, который касается драгоценных металлов и драгоценных камней
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Богодель о размещении на территории Беларуси "Орешника": Это отодвигает угрозу ядерного конфликта
Гигин о "Марафоне единства": Белорусская модель народовластия - это демократия участия
"Понятная политика" продолжает цикл "Время выгнало их": политическая буря во Франции
Уникальный симбиоз спорта и искусства - самые яркие номера и эмоции шоу "Время наших побед"
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