Авдонин: ВНС уже само по себе является белорусской идеологией

Основная цель Программы социально-экономического развития на 2026-2030 годы - дальнейшее увеличение благосостояния белорусских граждан, но как раз в условиях мира и порядка. Это отметил в эфире "Первого информационного" аналитик БИСИ Алексей Авдонин.

"Мы видим, как наш регион пытаются милитаризировать, наполнять его вооружением, военной техникой, эскалируют ситуацию на приграничье. Задача Беларуси - сохранять обороноспособность, повышать уровень безопасности и одновременно делать так, чтобы экономика страны становилась более эффективной", - заявил он.

Для этого, считает Алексей Авдонин, необходимо внедрить передовые предприятия, основанные на современных технологиях производства все большего количества товаров с высокой добавленной стоимостью, обеспечение как внутреннего рынка, так и выход не только на традиционные рынки сбыта, но и рынки дальней дуги, которые будут способствовать тому, чтобы Республика Беларусь с каждым годом зарабатывала больше и усиливала собственный экономический базис.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко четко обозначил, что Программа социально-экономического развития после утверждения на ВНС будет являться законом, то есть будет являться обязательной для исполнения. Сейчас важно обеспечить стабильное развитие, и мы должны видеть и всенародно рассматривать результаты исполнения программы, которая будет принята на ВНС, поэтому Конституционный статус ВНС крайне важен", - подчеркнул аналитик.

Сейчас отношение к Программе социально-экономического развития и к выполнению ее показателей будет народным, а значит, что все государственные ведомства и должностные лица будут нести ответственность не только как в рамках исполнения закона, но и будут отнести ответственность полностью перед белорусским народом. "Всебелорусское народное собрание само по себе является уже белорусской идеологией. Сейчас многие страны смотрят на такую систему народовластия, которую внедрила Беларусь и использует ее. И она показывает эффективность. Мы видим, что многие государства находятся в стадии постоянного давления со стороны коллективного Запада, и в этих условиях важно сохранить единство нации и обеспечить ее дальнейшее развитие", - отметил Алексей Авдонин.