Автопробеги, благотворительные акции, историческая память - "Патриоты Беларуси" подвели итоги работы
В Минске собрались свыше 100 представителей республиканского общественного объединения "Патриоты Беларуси" из всех регионов страны. Участники встречи подвели итоги шестилетней работы и наметили планы на перспективу. За это время ряды общественного объединения пополнили свыше 2,5 тыс. человек, и цифра продолжает расти.
Среди основных инициатив "Патриотов Беларуси" - масштабные автопробеги, социальные и благотворительные акции, а также мероприятия, посвященные сохранению исторической памяти. Особый упор сделан на развитие молодежного движения: ребята со всей страны проходят подготовку на настоящих полигонах и соревнуются в командных испытаниях.
Николай Зарубицкий, председатель РОО "Патриоты Беларуси":
"Мы планируем расширять наши проекты, осваивать новое, все на благо нашей страны".
Ирина Синькевич, председатель Минской областной организации РОО "Патриоты Беларуси":
"За четыре года мы достигли многого. Мы получили премию "За духовное возрождение", наш интернет-портал "Сохраним историю" признан одним из лучших. Нам есть чем гордиться. Многие проекты - такие, как "Рядом с нами", "Вызов" - растут, охватывают все больше миллионов сердец, молодежи, деток, которым необходима наша помощь. Мы не останавливаемся на достигнутом, растем, развиваемся. Все больше людей присоединяется. И мы видим, с каким желанием они вовлекаются во все наши инициативы".
Планы у организации масштабные: уже скоро стартует проект "Сохраним историю", в рамках которого юные патриоты смогут принять непосредственное участие в поисках затонувшей военной техники времен Великой Отечественной войны на территории страны.