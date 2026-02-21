Автопробеги, благотворительные акции, историческая память - "Патриоты Беларуси" подвели итоги работы

В Минске собрались свыше 100 представителей республиканского общественного объединения "Патриоты Беларуси" из всех регионов страны. Участники встречи подвели итоги шестилетней работы и наметили планы на перспективу. За это время ряды общественного объединения пополнили свыше 2,5 тыс. человек, и цифра продолжает расти.

"За четыре года мы достигли многого. Мы получили премию "За духовное возрождение", наш интернет-портал "Сохраним историю" признан одним из лучших. Нам есть чем гордиться. Многие проекты - такие, как "Рядом с нами", "Вызов" - растут, охватывают все больше миллионов сердец, молодежи, деток, которым необходима наша помощь. Мы не останавливаемся на достигнутом, растем, развиваемся. Все больше людей присоединяется. И мы видим, с каким желанием они вовлекаются во все наши инициативы".