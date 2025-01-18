Азарт и зрелище. Молодежный турнир по колке дров "Як Бацька навучыў!" впервые пройдет в Жлобине

В программе турнира - рубка дров для мужчин и женщин из команды, эстафета по забиванию гвоздей, перерубка бревна топором, колка дров "по-президентски". На отдельный конкурс по замене цепи и раскряжевки комбинированным резом заявились три команды. К этому этапу допускаются только лица, прошедшие обучения по профессии "раскряжевщик" или "вальщик леса".