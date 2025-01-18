Азарт и зрелище. Молодежный турнир по колке дров "Як Бацька навучыў!" впервые пройдет в Жлобине

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Молодежный турнир по колке дров "Як Бацька навучыў!" пройдет впервые в Жлобине 18 января, сообщает БЕЛТА.
В программе турнира - рубка дров для мужчин и женщин из команды, эстафета по забиванию гвоздей, перерубка бревна топором, колка дров "по-президентски". На отдельный конкурс по замене цепи и раскряжевки комбинированным резом заявились три команды. К этому этапу допускаются только лица, прошедшие обучения по профессии "раскряжевщик" или "вальщик леса".
Желание поучаствовать изъявили 15 команд, включая представителей руководства района, Молодежного совета при Жлобинском районном совете депутатов, предприятий города, отдела образования и центральной райбольницы.
Для победителей турнира подготовлены подарки, в том числе продукция с мерчем Первого, кубок и др.
Для удобства участников и зрителей в течение турнира будет работать выездная торговля и ремесленники. Волонтеры будут помогать со сбором порубленных дров, которые передадут ветерану труда Жлобинского лесхоза Валентине Николаевне Овсянниковой.
Организаторами выступают районный комитет БРСМ и ГЛХУ "Жлобинский лесхоз".