Баня, фаер-шоу, сжигание чучела - Ботанический сад приглашает отпраздновать Масленицу-2026

Зимние забавы, веселье и фаер-шоу. Беларусь с размахом встречает в эти выходные щедрую Масленицу.

В каждом районе Минска организована праздничная торговля, работает большое количество локаций, где можно отведать блинов. Развлекательная и колоритная программа для всех возрастов. Праздник проходит и в Ботаническом саду.

Щедрый праздник

В 2026 году праздник действительно долгожданный. Встречаем Масленицу с хорошим настроением и солнечной погодой.

Сегодня главное блюдо - блины. На шумных стритфуд-площадках продегустировать их можно с разными начинками. Предлагают и другие традиционные угощения - горячий чай или кофе, сладости.

Масленица-2026: праздничную программу представит каждый район Минска Традиционно главные мероприятия пройдут возле Дворца спорта, где развернется большой двухдневный праздник 21.02.2026 09:15

В Ботаническом саду уже началась праздничная программа. Какие активности подготовили для гостей и жителей Минска, рассказала Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси.

По ее словам, сюда приходят как постоянные посетители, так и те, кто приехал в гости. "Здесь и живой звук, и артисты, и фудкорты. В этом году очень оригинально. Мы даже сами были удивлены немного. Это баня и купель, в которой вы можете действительно побыть, будучи на празднике, повеселиться и еще принять такую баню. Приходите, я думаю, понравится всем, кто впервые это увидел. Что касается детей, они не будут отвлекать родителей, потому что для них тоже есть фотозона. Они могут и повеселиться, и посмотреть мультики".

Блинов будет много, отметила она. "Можно с собой даже взять, чтобы запомнить этот праздник. И оставить фото. Потому что весь год вы будете вспоминать, как прошел этот праздник, как было весело, и как мы проводили холодную, такую суровую в этом году зиму".

"Сегодня состоится фаер-шоу, сжигание чучела, огненный небольшой концерт. Тоже традиционно и обязательно надо посмотреть это", - Ирина Аношенко пригласила всех желающих отпраздновать Масленицу-2026 в Ботаническом саду.