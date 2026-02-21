3.73 BYN
Баня, фаер-шоу, сжигание чучела - Ботанический сад приглашает отпраздновать Масленицу-2026
Зимние забавы, веселье и фаер-шоу. Беларусь с размахом встречает в эти выходные щедрую Масленицу.
В каждом районе Минска организована праздничная торговля, работает большое количество локаций, где можно отведать блинов. Развлекательная и колоритная программа для всех возрастов. Праздник проходит и в Ботаническом саду.
Щедрый праздник
В 2026 году праздник действительно долгожданный. Встречаем Масленицу с хорошим настроением и солнечной погодой.
Сегодня главное блюдо - блины. На шумных стритфуд-площадках продегустировать их можно с разными начинками. Предлагают и другие традиционные угощения - горячий чай или кофе, сладости.
Масленица-2026: праздничную программу представит каждый район Минска
Традиционно главные мероприятия пройдут возле Дворца спорта, где развернется большой двухдневный праздник
В Ботаническом саду уже началась праздничная программа. Какие активности подготовили для гостей и жителей Минска, рассказала Ирина Аношенко, экскурсовод Центрального ботанического сада НАН Беларуси.
По ее словам, сюда приходят как постоянные посетители, так и те, кто приехал в гости. "Здесь и живой звук, и артисты, и фудкорты. В этом году очень оригинально. Мы даже сами были удивлены немного. Это баня и купель, в которой вы можете действительно побыть, будучи на празднике, повеселиться и еще принять такую баню. Приходите, я думаю, понравится всем, кто впервые это увидел. Что касается детей, они не будут отвлекать родителей, потому что для них тоже есть фотозона. Они могут и повеселиться, и посмотреть мультики".
Блинов будет много, отметила она. "Можно с собой даже взять, чтобы запомнить этот праздник. И оставить фото. Потому что весь год вы будете вспоминать, как прошел этот праздник, как было весело, и как мы проводили холодную, такую суровую в этом году зиму".
"Сегодня состоится фаер-шоу, сжигание чучела, огненный небольшой концерт. Тоже традиционно и обязательно надо посмотреть это", - Ирина Аношенко пригласила всех желающих отпраздновать Масленицу-2026 в Ботаническом саду.
21 февраля праздничные гулянья развернутся во всех районах столицы. Главная площадка по традиции - у Дворца спорта. Там в 12:00 начнут работу театрализованные представления, фудкорт и ремесленники. Также будут организованы зимние забавы для детей и взрослых.