Испытание "Орешника" - это была своего рода красная карточка агрессивному Западу, что надо остановиться с дальнобойными ударами по глубинным районам России. Об этом заявил российский военный эксперт Виктор Баранец.

"Услышали ли западные политики, военные этот сигнал Путина? Реакция очень разная, - обратил внимание он. - Одни уже спешат извиняться, что их не так поняли, что они вообще никаких агрессивных высказываний в адрес России не делали, что они не разрешали бить дальнобойными ракетами. Это один сорт реплик. Второй - это такое зубоскальство: мол, ну что, вот Путин ударил, ну и что? А больше ему нечем бить. У него нет больше таких ракет. А мы как били по России дальнобойными ракетами, так и будем бить. Это тоже присутствует. И еще один сорт, я бы сказал, политиков и военных, которые испытывают шок. Они в этом тоже признаются".

Сейчас чрезвычайно важно, как Запад официально отреагирует на наш удар по Днепру или по Днепропетровску, считает он. Потому что из ответов, из позиций западных политиков-генералов будет понятен вектор дальнейшего движения России в этой ситуации.

"Что мы будем делать? Я абсолютно уверен, если дальнобойные удары будут продолжаться по российским глубинным районам, то, естественно, мы будем продолжать делать аналогичные шаги, пока до противника и кураторов Киева не дойдет, что это бесполезное усилие", - пояснил военный эксперт.

Виктор Баранец:

"Пожалуй, еще никогда порог ядерной войны не был так низок, как в эти дни. Потому из Кремля и раздался этот трезвый, умный призыв. И после удара, что пора бы остановиться, потому что мы можем ударить.