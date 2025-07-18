Барановский: МЧС - это служба секундной готовности

помощник министра - пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70888220-45ea-4ecb-9001-f2e629bc6f47/conversions/ee9b3dcb-3258-4423-847a-0563f82f4ac6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70888220-45ea-4ecb-9001-f2e629bc6f47/conversions/ee9b3dcb-3258-4423-847a-0563f82f4ac6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70888220-45ea-4ecb-9001-f2e629bc6f47/conversions/ee9b3dcb-3258-4423-847a-0563f82f4ac6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/70888220-45ea-4ecb-9001-f2e629bc6f47/conversions/ee9b3dcb-3258-4423-847a-0563f82f4ac6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Министерство по чрезвычайным ситуациям всегда работает в повышенном режиме готовности потому, чтобы своевременно реагировать на все возникающие чрезвычайные ситуации. Об этом заявил в "Актуальном интервью" помощник министра - пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский.

Он также добавил, что МЧС - это служба секундной готовности. "На примере непогоды, которая произошла 9-10 июля 2025 года, были задействованы отраслевые системы Витебской и Могилевской областей, где была организована работа территориальных комиссий по чрезвычайным ситуациям", - сообщил пресс-секретарь МЧС.

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Такая комиссия сориентировала и направила на помощь спасателям и других заинтересованных лиц - дорожные, коммунальные, энергетические службы, чтобы можно было своевременно помочь людям, попавшим в беду, а также быстро и эффективно восстановить нормальные условия жизнедеятельности граждан, объектов социального значения, экономики и критической инфраструктуры. Но чтобы все работало как часы, важна координирующая роль и организация взаимодействия всех органов власти и организаций. "В данном случае можно выделить принципиальные аспекты деятельности подразделений МЧС. Это не только реагирующая служба, но и обеспечивающая координацию реагирования всех аварийных служб. Такая система работы зарекомендовала себя в Беларуси с 2002 года", - отметил Евгений Барановский.

Сегодня спектр деятельности МЧС является обширным - там занимаются вопросами прогнозирования, мониторингом ЧС, информированием людей, чтобы они могли принять меры по обеспечению собственной безопасности. Кроме перечисленного, еще направляют соответствующую информацию органам власти, государственным органам и организациям, аварийным службам, чтобы они также предприняли все меры по аварийной готовности в случае возникновения каких-либо нестандартных ситуаций.

Для этого в Беларуси функционирует Республиканский центр управления реагированием на чрезвычайные ситуации. Там проводят мониторинг, прогнозирование ЧС в режиме реального времени 24 часа в сутки и обеспечивают координацию функционирования государственной системы предупреждения ликвидации ЧС.