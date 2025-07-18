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Барановский: МЧС - это служба секундной готовности
Министерство по чрезвычайным ситуациям всегда работает в повышенном режиме готовности потому, чтобы своевременно реагировать на все возникающие чрезвычайные ситуации. Об этом заявил в "Актуальном интервью" помощник министра - пресс-секретарь Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси Евгений Барановский.
Он также добавил, что МЧС - это служба секундной готовности. "На примере непогоды, которая произошла 9-10 июля 2025 года, были задействованы отраслевые системы Витебской и Могилевской областей, где была организована работа территориальных комиссий по чрезвычайным ситуациям", - сообщил пресс-секретарь МЧС.
Такая комиссия сориентировала и направила на помощь спасателям и других заинтересованных лиц - дорожные, коммунальные, энергетические службы, чтобы можно было своевременно помочь людям, попавшим в беду, а также быстро и эффективно восстановить нормальные условия жизнедеятельности граждан, объектов социального значения, экономики и критической инфраструктуры. Но чтобы все работало как часы, важна координирующая роль и организация взаимодействия всех органов власти и организаций. "В данном случае можно выделить принципиальные аспекты деятельности подразделений МЧС. Это не только реагирующая служба, но и обеспечивающая координацию реагирования всех аварийных служб. Такая система работы зарекомендовала себя в Беларуси с 2002 года", - отметил Евгений Барановский.
Сегодня спектр деятельности МЧС является обширным - там занимаются вопросами прогнозирования, мониторингом ЧС, информированием людей, чтобы они могли принять меры по обеспечению собственной безопасности. Кроме перечисленного, еще направляют соответствующую информацию органам власти, государственным органам и организациям, аварийным службам, чтобы они также предприняли все меры по аварийной готовности в случае возникновения каких-либо нестандартных ситуаций.
К слову, сегодня не только РОСН "Зубр" МЧС может эффективно реагировать на различного рода чрезвычайные ситуации, но и все подразделения МЧС Беларуси, так как в их службу интегрированы передовые подходы и аварийно-спасательная техника.