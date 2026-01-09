Барановский: Работники МЧС за последние сутки спасли из снежного плена 200 водителей

Чтобы справиться с последствиями снежного циклона "Фрэнсис-Улли", накрывшего Беларусь, задействованы многие ведомства и службы. Каждый четко выполняет свои задачи. Безусловно, большая нагрузка в эти дни лежит на плечах спасателей.

О том, как бойцы МЧС помогают бороться с последствиями стихии, в студии "Первого информационного" рассказал официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский.

"Циклон накрыл все регионы Беларуси, но благодаря активному взаимодействию всех служб - спасателей, коммунальщиков, энергетиков, силовому блоку, которые активно взаимодействовали со всеми республиканскими органами госуправления и местными органами власти, удалось стабилизировать обстановку и самое главное - приходить на помощь гражданам, попавшим в непростые ситуации в связи с непогодой, и обеспечить устойчивое функционирование объектов жизнедеятельности", - отметил он.

Евгений Барановский также привел оперативные данные по спасению на дорогах: "За последние сутки подразделения МЧС выезжали более 500 раз. В рамках этих выездов спасли 200 водителей на транспортных средствах. Как правило, это и граждане, и работники организаций. Доставали из снежного плена легковые автомобили, грузовые автомобили, кареты скорой медицинской помощи и, безусловно, автобусы общественного транспорта".

Кроме того, спасатели также выезжали на распиловку и уборку павших деревьев, которые преграждали путь.

Официальный представитель МЧС Беларуси подчеркнул, что спасатели заблаговременно были готовы к стихии и был предусмотрен самый широкий комплекс мер, в том числе возможное разворачивание пунктов обогрева - как мобильных, так и стационарных, доставка горячего питания, доставка горюче-смазочных материалов. Но такой необходимости не возникало.