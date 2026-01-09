3.68 BYN
Барановский: Работники МЧС за последние сутки спасли из снежного плена 200 водителей
Чтобы справиться с последствиями снежного циклона "Фрэнсис-Улли", накрывшего Беларусь, задействованы многие ведомства и службы. Каждый четко выполняет свои задачи. Безусловно, большая нагрузка в эти дни лежит на плечах спасателей.
О том, как бойцы МЧС помогают бороться с последствиями стихии, в студии "Первого информационного" рассказал официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский.
"Циклон накрыл все регионы Беларуси, но благодаря активному взаимодействию всех служб - спасателей, коммунальщиков, энергетиков, силовому блоку, которые активно взаимодействовали со всеми республиканскими органами госуправления и местными органами власти, удалось стабилизировать обстановку и самое главное - приходить на помощь гражданам, попавшим в непростые ситуации в связи с непогодой, и обеспечить устойчивое функционирование объектов жизнедеятельности", - отметил он.
Евгений Барановский также привел оперативные данные по спасению на дорогах: "За последние сутки подразделения МЧС выезжали более 500 раз. В рамках этих выездов спасли 200 водителей на транспортных средствах. Как правило, это и граждане, и работники организаций. Доставали из снежного плена легковые автомобили, грузовые автомобили, кареты скорой медицинской помощи и, безусловно, автобусы общественного транспорта".
Кроме того, спасатели также выезжали на распиловку и уборку павших деревьев, которые преграждали путь.
Официальный представитель МЧС Беларуси подчеркнул, что спасатели заблаговременно были готовы к стихии и был предусмотрен самый широкий комплекс мер, в том числе возможное разворачивание пунктов обогрева - как мобильных, так и стационарных, доставка горячего питания, доставка горюче-смазочных материалов. Но такой необходимости не возникало.
"Мы настоятельно рекомендуем воздержаться от использования личного транспорта, если есть такая возможность. Если нет, наши коллеги из Госавтоинспекции дают замечательные рекомендации, поэтому мы настоятельно рекомендуем прислушиваться к ним, соблюдать правила дорожного движения. И если вы все-таки попали в беду, обязательно звоните по номерам 101 и 112", - напомнил Евгений Барановский.