Барсегян о механизме поддержки в АПК в ЕАЭС

Определены шаги для развития сотрудничества в интеграции по всем направлениям, в том числе в АПК. В фокусе внимания семеноводство, животноводство, переработка пищевой продукции и агрологистика.

Гоар Барсегян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:

"У нас сейчас довольно высокий рост самообеспеченности, потенциал в сфере АПК недостаточно раскрыт. Пока сохраняется высокая импортозависимость по некоторым направлениям, по семенам, по животноводству. Наша задача в рамках Евразийского экономического союза - развивать меры поддержки кооперационных связей в рамках АПК. И неслучайно, что в год белорусского председательства в рамках форума мы в первый раз обсуждаем кооперацию в АПК".