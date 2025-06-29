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Барсегян о механизме поддержки в АПК в ЕАЭС
Определены шаги для развития сотрудничества в интеграции по всем направлениям, в том числе в АПК. В фокусе внимания семеноводство, животноводство, переработка пищевой продукции и агрологистика.
Гоар Барсегян, член коллегии (министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК:
"У нас сейчас довольно высокий рост самообеспеченности, потенциал в сфере АПК недостаточно раскрыт. Пока сохраняется высокая импортозависимость по некоторым направлениям, по семенам, по животноводству. Наша задача в рамках Евразийского экономического союза - развивать меры поддержки кооперационных связей в рамках АПК. И неслучайно, что в год белорусского председательства в рамках форума мы в первый раз обсуждаем кооперацию в АПК".
По ее словам, в ЕАЭС расширят механизм поддержки сельскохозяйственных бизнес-проектов. "Я очень рада, что главы наших правительств одобрили нашу инициативу по расширению мер поддержки, распространению данного механизма на сферу агропромышленного комплекса. Мы такое поручение получили в начале года. И сейчас уже активно работаем с бизнесом, с государственными членами, работаем над формированием нормативно-правовой базы, работаем, чтобы определить основные правила игры. По результатам работы с бизнес-сообществом мы для нас определили 4 основных направления: семеноводство, животноводство, переработка пищевой продукции и агрологистика".