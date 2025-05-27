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Басков провел Единый день информирования с ГТК
Продуктивный разговор о развитии социальной сферы Беларуси может быть и на примере спорта. C представителями Государственного таможенного комитета в рамках Единого дня информирования встретился зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Дмитрий Басков. Обсуждались разные актуальные вопросы.
"Сегодня у нас проходила встреча с руководителями и представителями Государственного таможенного комитета. На мой взгляд, встреча прошла очень живо и интересно. Это люди, преданные государству, поэтому разговаривать с ними можно на одном языке, не стесняясь условностей. Также это люди, которые отвечают за национальную безопасность в нашей стране, поэтому очень много интересного в части государственности, государственного строя, политики мы обсудили. На примере спорта мы постарались рассказать о социальной политике нашего государства, о том внимании, которое Президент оказывает этому, и о каждом гражданине нашей страны", - рассказал Дмитрий Басков.
В ходе общения с трудовым коллективом парламентарий отметил важность таможенной службы как одного из гарантов обеспечения национальной безопасности Беларуси.