Бассейн международного стандарта, который открывал лично Президент, уже стал народным достоянием

Китайская мудрость гласит: не имеет значения, в каком темпе вы идете, главное, чтобы вы не останавливались. Вот и наша Беларусь каждый год прибавляет по всем направлениям: бизнес, промышленность, культура и, конечно, спорт. О последней сфере будем говорить в этом сюжете.

Каждому белорусу доступны спортивные объекты мирового уровня. Ничего важнее нет, чем здоровье нации. Бассейн международного стандарта, который в ноябре 2024-го открывал лично Президент, уже стал народным достоянием.

Только за январь текущего года его посетили больше 45 тыс. человек. Статистика, которая в этом случае убедительнее всяких слов.

Бассейн по-настоящему уникальный объект - бассейн международного стандарта. Его открытие навсегда вошло в историю независимой Беларуси. Вернемся ненадолго в 2024 год.

На открытие объекта, важного для атлетов, страны и любителей активного образа жизни, приехал лично Президент. Как бы ни было сложно, финансово затратно, Беларусь придерживается спортивного курса - от современных арен и тренировочных площадок до ФОКов в регионах. Внимание уделяют всем видам спорта. Хорошая база для тренировок и соревнований в стране есть. Президент ждет от атлетов высоких результатов. В пример ставит Игоря Бокого. Пловец 21 раз поднимался на высшую ступень пьедестала Паралимпийских игр. За каждой медалью колоссальная работа и огромная сила духа.

Сегодня бассейн - это гордость нашей страны. Никаких преувеличений. Цифры говорят сами за себя. Только за первый месяц 2025-го, а бассейн открыли для граждан 2 января, его посетили свыше 45 тыс. человек. В феврале, по словам руководства, количество увеличится в разы.

Александр Ковель, начальник национальной команды Беларуси по водному полу:

"Бассейн предоставляет услуги оздоровительного плавания, индивидуальное обучение плаванию, групповое обучение плаванию, сеансы родитель плюс ребенок, плюс сауну можно компоновать вместе с бассейном, с тренажерным залом. Отдельно можно взять услуги тренажерных залов, спортивных залов, хореографического зала".

Главные критики - это, конечно, наши люди.

"Очень классный, теплый, комфортный, просторный. Мы сегодня пришли, было много людей, мы решили, что даже не попадем, потому что в холле было прямо столпотворение, но оказалось, что здесь несколько бассейнов", - поделилась впечатлением посетительница.

Светлана Скурат, старший тренер по плаванию:

"Созданы все условия для того, чтобы человек смог, каждый белорус смог научиться плавать. Он здесь получит все, что ему необходимо. Это и мелкая вода, и теплая вода, и комфортные условия. Не надо бежать куда-то. Все в одном месте, все в одной точке. И это здорово".

Во время съемки сюжета в спорткомплексе проходила игра чемпионата России по водному полу между сборной Беларуси и командой Астраханской области. Кстати, наши парни выиграли 15:8. А вот что есть такой бассейн, выигрывают все без исключения.

Евгений Калашников, главный тренер команды СШОР (Астрахань, Россия):

"Шикарный бассейн. Очень прекрасно здесь приняли. Приятно и работать, и играть. Я думаю, и ребятам здесь приятно играть. Побольше бы таких бассейнов, развивалось бы водное поло. И зрителей было бы больше. Потому что когда условия созданы, приятно приходить и смотреть".

Игорь Ванда, главный тренер сборной Беларуси по водному поло:

"Такого уровня бассейнов и в Европе очень мало. Высший класс. Здесь все для спортсменов предусмотрено, все для игры. То есть, наслаждаешься, как техника работает, и вода, освещение, все очень здорово".

Цены на услуги весьма демократичные. С ними вы можете ознакомиться на официальном сайте Республиканского центра олимпийской подготовки по водным видам спорта.

Александр Ковель, начальник национальной команды Беларуси по водному полу:

"Цены начинаются от 12 рублей - 25-метровый бассейн, 15 рублей - бассейн 50 метров. Даже вот в этом бассейне, когда не проходит соревнование, натянуты дорожки, посетители могут прийти и плавать здесь".