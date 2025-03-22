"Беда в том, что проходят массовые шествия наследников этих персонажей". Историк о марше СС в Риге

Убийство невинных - это террор в любые времена. И чудовищно, что сейчас наши соседи обеляют убийц.

Так, в Латвии бывшие латышские легионеры СС рассматриваются как национальные герои. И это делают законные власти. Легионеров СС пытаются выставить борцами против "советской оккупации", а зверства, которые творили они против мирного населения, предпочитают замалчивать.

На прошлой неделе, например, в Риге прошел уже традиционный марш памяти Латышского легиона СС.

22 марта ежегодно Беларусь скорбит. В этот день ни в чем не повинные жители Хатыни были сожжены. Хатынь - одна из деревень, ставшая символом, местом памяти и глубокой скорби. За неделю до - 16 марта - Латвия также ежегодно с почестями чествует палачей белорусских детей. Нацисты из Легиона СС - национальные герои современной Латвии.

Страшная трагедия Беларуси

Колокольный звон. В остальном здесь тихо. Это мог бы быть развивающийся агрогородок или уютный уголок Беларуси. Но здесь нет смеха детей, шума жизни, только таблички с именами целых истребленных семей. Оборвавшиеся нити поколений. Самой маленькой жертве было всего 7 недель, а могло бы быть за 80 лет. А за ним еще три поколения белорусов, у которых отобрали право на рождение.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

"Преступление в отношении жителей Хатыни совершил 118-й украинский полицейский батальон, который состоял в подавляющем большинстве из украинских коллаборантов, добровольно поступивших на службу к нацистам. И Хатынь - далеко не единственный населенный пункт, чьи жители были хладнокровно уничтожены ими в ходе карательных операций. Для организации геноцида правительство нацистской Германии направило на территорию БССР карательные подразделения органов полиции безопасности и СД, вермахта, зондеркоманды, войска СС, а также латышских, литовских, украинских и иных коллаборантов. По имеющимся у нас документам, эти карательные соединения были сформированы в 1939-1940 годах. Например, два первых украинских карательных подразделения начали проходить специальную подготовку в Дрездене еще в 1939 году".

Согласно разработанному нацистами плану "Ост", 75 % белорусов должны были быть истреблены, оставшаяся четверть - стать прислугой немецких "господ", послушными рабами, лишенными какого-нибудь этнического самосознания. Но немцы не любили марать руки. Самая грязная работа была возложена на фанатичных приспешников из числа украинцев и прибалтов.

Героизация нацизма в основе государственной политики

Ежегодно в Латвии 16 марта проходил марш почести в честь легионеров Ваффен СС. Сегодня их меньше, но память о них стала частью государственной политики.

Игорь Гусев, латвийский историк:

"Беда не в том, что проходят бывшие участники легиона СС (их не так много уже и осталось, может несколько человек), а в том, что сейчас проходят массовые шествия наследников этих персонажей, уже молодых нацистских выкормышей, воспитанных в соответствии с идеями нацизма и человеконенавистничества. Вот, что главное в этом вопросе".

Однако о "подвигах" борцов независимость в Латвии принято рассказывать избирательно. Говорят, если и были в СС, то это принудительно. Первые латвийские нацистские батальоны начали формироваться в 1941 году. Массовый рекрутинг в латышские полицейские батальоны шел уже в 1942-м. Им предоставлялись различные выгодные условия. В латышской националистической среде распространялось мнение, что это зародыш будущей национальной армии, костяк, а немцы создадут некий протекторат марионеточного государства на территории Латвии. Значительной частью двигало исключительное желание наживы. Немцы платили латышским коллаборационистам в разы больше, чем, например, русским, украинским или белорусским предателям.

Служили Гитлеру с особым рвением и жестокостью, желая быть замеченными и выше пойти по службе, заработать теплое место в мире Третьего рейха. Достаточно вспомнить об операции "Зимнее волшебство" - тотальной зачистке мирного населения. Одна из многих нацистских карательных операций. Основной ударной силой были не немецкие подразделения, а латышские полицейские батальоны.

Владимиром Симиндей, руководитель исследовательских программ фонда "Историческая память":

"Из примерно от 5 до 5,5 тыс. участников карательной экспедиции на территории Беларуси и России "Зимнее волшебство" около 4 тыс. составляли чины латышских полицейских батальонов и латышской вспомогательной полиции безопасности".

За полтора месяца операции карателями были сожжены более 430 деревень, уничтожены более 10 тыс. мирных жителей и тысячи угнаны на принудительные работы.