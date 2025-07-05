Беккер: Западная агентура координирует протесты в Сербии

"В этих протестах есть те, кто руководят. И есть те, кто подчиняются. В данном случае молодежь, но при этом есть, условно говоря, западная агентура, которая координирует протесты, находясь внутри самих этих протестов. Толпа - не просто толпа, которая собралась и непонятно что делает. Она четко сформированная толпа с определенной мыслью, с определенной целью. Им важно, чтобы Вучич ушел в отставку. И важно, чтобы Кабинет министров, который был заново собран, чтобы он тоже ушел в отставку. Для того чтобы поставить свое марионеточное, условно говоря, правительство, для того, чтобы оно смогло выступить уже против России, за санкции".