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Беккер: Западная агентура координирует протесты в Сербии
Вспышка беспорядков на сербских улицах в полной мере демонстрирует методичку цветной революции. Так считает политолог Полина Беккер.
Полина Беккер, политолог, (Россия):
"В этих протестах есть те, кто руководят. И есть те, кто подчиняются. В данном случае молодежь, но при этом есть, условно говоря, западная агентура, которая координирует протесты, находясь внутри самих этих протестов. Толпа - не просто толпа, которая собралась и непонятно что делает. Она четко сформированная толпа с определенной мыслью, с определенной целью. Им важно, чтобы Вучич ушел в отставку. И важно, чтобы Кабинет министров, который был заново собран, чтобы он тоже ушел в отставку. Для того чтобы поставить свое марионеточное, условно говоря, правительство, для того, чтобы оно смогло выступить уже против России, за санкции".
"Сербия хоть и маленькая страна, но она очень гордая страна, - считает политолог. - Александр Вучич проводит последовательную политику дружбы с Россией. И понятное дело, что большим западным странам это не очень нравится. Потому что они считают, что не может быть такого, что некая маленькая страна решила пойти поперек. Надо будет ее "наказать". Ну а как наказать, понятно".