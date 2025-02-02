"Беларусь 24" отмечает юбилей

Объективно, своевременно и достоверно информировать о событиях в Беларуси. Такова главная миссия у телеканала "Беларусь 24", который отмечает 20-летие. Сейчас зона его покрытия - 150 стран, охват зрительской аудитории - более 300 млн человек. Развиваются новые сегменты вещания, чтобы в любом месте, с любых ресурса и устройства зрители по всему миру могли иметь доступ к белорусскому контенту. Ежегодно команда создает почти две тысячи информационных обзоров и новостных дайджестов и более 260 проектов собственного производства, а также предлагает зарубежной аудитории самые рейтинговые проекты национальных телеканалов.