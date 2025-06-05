Беларусь держит курс на развитие зеленой экономики

В условиях глобальных вызовов, связанных с изменением климата и истощением природных ресурсов, наша страна активно движется к устойчивому развитию и внедрению экологически чистых технологий.

Каждый год мы лишь укрепляем свои позиции в сфере экологии. Беларусь нацелена на создание эффективной системы управления ресурсами, сокращение отходов и переход на возобновляемые источники энергии. При этом наша страна успешно выполняет международные обязательства по Целям устойчивого развития.

О том, как мы сохраняем статус "легкие Европы".

Беларусь - зеленая жемчужина Европы. Ведь экологии в нашей стране - особое внимание. У нас имеется большой экоарсенал: обширные леса, чистые водоемы и богатое биоразнообразие. И здесь самое главное - сохранить наше природное богатство. В 2025 году всемирный экологический праздник проходит под девизом "Бой пластиковому загрязнению". Ведь именно этот материал является большой угрозой для всей планеты. Только почти за век во всем мире было произведено 9,2 млрд т, из которых 7 млрд уже стали отходами. Эффективная переработка этих излишков, а также других видов отходов - один из ключевых экологических вопросов и в нашей стране.

Беларусь придает большое значение охране природы и биологическому разнообразию. Созданы национальные парки, заказники, другие природные территории.