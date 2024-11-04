3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
Беларусь может восстановить авиасообщение с Европой, но как только политические препоны будут сняты, заявил журналистам директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Игорь Голуб на презентации нового регулярного рейса авиакомпании "Белавиа", пишет БЕЛТА.
Игорь Голуб отметил, что взаимодействие по линии международной организации ИКАО не прекращалось. "Решение только за политиками. Конечно, мы будем готовы возобновить авиасообщение с Европой, как только политические препоны будут сняты", - сказал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций.
Он добавил, что и европейские страны заинтересованы в возобновлении полетов. "Облет Беларуси и Российской Федерации для экономики авиакомпаний - очень большие расходы. Имея возможность напрямую пролетать из Европы на Восток через Беларусь и РФ - конечно, авиакомпании заинтересованы не выполнять облеты и не тратить лишних денег. И мы в этом заинтересованы. Наше небо открыто. Мы никому никогда не ставили никаких препонов, всегда готовы к возобновлению и диалога, и авиасообщения со странами Европы".
Пока закрыто европейское направление, прорабатываются новые маршруты. В 2024 году Минск подписал межправительственные соглашения об организации авиасообщения с Сейшельскими островами и Саудовской Аравией. В высокой степени готовности с белорусской стороны подписание межправительственного соглашения с Венесуэлой и Кенией.
"В планах на следующий год открытие ряда других направлений", - сказал Игорь Голуб.
Авиакомпания "Белавиа" выполнит первый регулярный рейс по маршруту Минск - Урумчи - Минск 16 декабря. Пассажиры смогут путешествовать по направлению один раз в неделю с вылетом из Минска и Урумчи по понедельникам. Вылет из Минска - в 11.10, прибытие в Урумчи - в 22.10, время в полете - 6 часов.
Обратный рейс из Урумчи запланирован в 23.20, в Минске пассажиры приземлятся в 1.00 (на следующий день), время в полете составляет 6 часов 40 минут.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей