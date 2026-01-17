Настоящая сибирская зима уже который день хозяйничает в Беларуси. Минусовые температуры бьют рекорды. Так, на метеостанции в Кличеве фиксировали почти 28 градусов ниже нуля. Снег тоже усложняет обстановку на улицах и дорогах.

Все коммунальные службы, Госавтоинспекция, сотрудники МЧС несут службу в усиленном режиме.

Подготовка к крещенским морозам

Беларусь готовится к крещенским морозам до -28 °C. Погода пока не собирается менять морозный имидж. Снегопадов ждать не стоит, а вот к крепким морозам нужно приготовиться. За счет умеренного ветра с континента мороз ощущаться будет сильнее.

Вместе с крепкими морозами в Беларуси увеличилось и число холодовых травм. За последние два месяца Министерство здравоохранения зафиксировало более 3,5 тыс. пострадавших от травм такого рода, в том числе 587 детей.

Артемий Боровицкий, врач - комбустиолог-хирург ожогового отделения больницы скорой медицинской помощи Минска

Артемий Боровицкий, врач - комбустиолог-хирург ожогового отделения больницы скорой медицинской помощи Минска:

"За последнюю неделю было 14 обращений, 7 госпитализаций. На текущий момент в ожоговом отделении находится 15 пациентов с холодовой травмой. За сегодняшний день уже было 4 обращения пациентов с холодовой травмой. Когда проходит 48 часов, к сожалению, изменения уже необратимые. И тут уже нужно будет только оперативное лечение. Этим уже занимаются наши коллеги - гнойные хирурги".

"Хавьер", "Фрэнсис-Улли", "Катрина" - как будто при выборе имен для циклонов кто-то обронил словарь испанского. В НАН Беларуси объяснили: за названия отвечают метеобюро крупных стран - Германии, Франции, Великобритании и США. В четные годы циклоны называют женскими именами, антициклоны - мужскими, в нечетные - наоборот.

вывеска на x-ray кабинете

Есть у мороза и весомые плюсы: благодаря крепкому минусу на термометрах большие популяции клещей промерзнут, а значит летом на одну опасность будет меньше.

Елена Сидоренко, завотделом Республиканского центра экологии и краеведения:

"Это связано не только с насекомыми, это связано и с растительным, и с животным сообществом. У нас сдвигаются ареалы распространения различных деревьев, елей становится все меньше, берез становятся меньше. Все связано с изменением климата и изменениями, потому что в экосистемах все у нас связано, и это затрагивает все аспекты".

В связи с экстремальной погодой на усиленный режим работы перешли все оперативные службы. 17 января в Минске для оперативной связи по вопросам уборки снега во дворах работали горячие линии. Статистика звонков порадовала.

Екатерина Алехина, заместитель гендиректора Минского городского жилищного хозяйства:

"На сегодняшний день на горячую линию поступило 7 заявок. Это говорит о том, что территории приводятся в надлежащее санитарное состояние. Идут работы по очистке, люди видят нашу работу, и уже меньше обращений, чем было раньше. Работаем мы допоздна, 7 дней в неделю очищаем наши дворы. На нашем официальном сайте "ЖКХ Минск" официально размещена информация о работе пунктов выдачи инвентаря. Люди могут позвонить, договориться, прийти и в любое время взять лопату".

В столице продолжается и активная борьба с наледью на крышах, чтобы обеспечить безопасность горожан. Очищено практически 2 тыс. крыш, некоторые по несколько раз.



Для немедленного устранения возможных нарушений в режиме готовности находятся 673 аварийно-восстановительные бригады (это около 2,5 тыс. человек). Несут дежурство и экипажи Госавтоинспекции. Они напоминают водителям о необходимости проверки уровня охлаждающей жидкости, заряда аккумулятора, исправности системы отопления салона. Не лишним будет возить с собой запасной топливный фильтр, трос, провода для прикуривания, лопату. Если вы попали в затруднительную ситуацию в пути, сообщите об этом по телефону 102 или в чат-бот МВД под названием "Мы всегда рядом".

В такие морозы на 100 % тепло и безопасно в метро и в небе. Национальная авиакомпания работает без нареканий.