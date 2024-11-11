ЭкономикаОбществоПолитикаПрезидентРегионыЗдоровьеКультураТехнологииПроисшествияСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беларусь готовится встретить 2025 год. Насыщенная программа ждет регионы, широко отметит и Минск

Беларусь готовится ярко и красочно встретить Новый год - регионы приготовили насыщенную программу. Масштабно отметит и столица - массовые гуляния пройдут во всех районах - на 20 открытых площадках.

В Центральном - праздничная атмосфера воцарится на площадке у Минского дворца детей и молодежи, в Верхнем городе и возле Дворца спорта праздник начнется после боя курантов и продолжится до 4 утра. В программе - концерт творческих коллективов и популярные белорусские исполнители.

Первомайский район также приглашает на концерт возле Национальной библиотеки. Жителей Советского района будут ждать возле Комаровки, Фрунзенского - у Минского ледового дворца спорта и в парке имени Уго Чавеса.

Также 1 января с полуночи до 5 утра будет организована работа более 40 маршрутов общественного пассажирского транспорта.

По особому графику в новогоднюю ночь будет работать и метро - до 4 утра. Исключение составят станции "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига". Они будут работать до 4:15.

МинскНовый год 2025

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все