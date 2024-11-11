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Беларусь готовится встретить 2025 год. Насыщенная программа ждет регионы, широко отметит и Минск
Беларусь готовится ярко и красочно встретить Новый год - регионы приготовили насыщенную программу. Масштабно отметит и столица - массовые гуляния пройдут во всех районах - на 20 открытых площадках.
В Центральном - праздничная атмосфера воцарится на площадке у Минского дворца детей и молодежи, в Верхнем городе и возле Дворца спорта праздник начнется после боя курантов и продолжится до 4 утра. В программе - концерт творческих коллективов и популярные белорусские исполнители.
Первомайский район также приглашает на концерт возле Национальной библиотеки. Жителей Советского района будут ждать возле Комаровки, Фрунзенского - у Минского ледового дворца спорта и в парке имени Уго Чавеса.
Также 1 января с полуночи до 5 утра будет организована работа более 40 маршрутов общественного пассажирского транспорта.
По особому графику в новогоднюю ночь будет работать и метро - до 4 утра. Исключение составят станции "Октябрьская", "Купаловская" и "Немига". Они будут работать до 4:15.
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