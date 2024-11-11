Беларусь готовится встретить 2025 год. Насыщенная программа ждет регионы, широко отметит и Минск

Беларусь готовится ярко и красочно встретить Новый год - регионы приготовили насыщенную программу. Масштабно отметит и столица - массовые гуляния пройдут во всех районах - на 20 открытых площадках.

В Центральном - праздничная атмосфера воцарится на площадке у Минского дворца детей и молодежи, в Верхнем городе и возле Дворца спорта праздник начнется после боя курантов и продолжится до 4 утра. В программе - концерт творческих коллективов и популярные белорусские исполнители.



Первомайский район также приглашает на концерт возле Национальной библиотеки. Жителей Советского района будут ждать возле Комаровки, Фрунзенского - у Минского ледового дворца спорта и в парке имени Уго Чавеса.