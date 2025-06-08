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Беларусь и Китай выступают примером дружбы и совместного развития
Минск и Пекин договорились интенсифицировать двусторонние отношения. Правительства стран в ближайшее время будут сконцентрированы на технологической модернизации в промышленности. Эксперты уже оценивают подход белорусской стороны, считают его инвестицией в будущее десятилетие.
Олег Дьяченко, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"Между нашими странами установлены стратегические партнерские отношения. Беларусь осуществляет серьезный экспорт своих продовольственных товаров в Китайскую Народную Республику - речь идет о замороженной говядине, продукции машиностроения, продуктах питания. Беларусь сегодня поставляет леса и пиломатериалы в КНР. В свою очередь из Китайской Народной Республики мы тоже вывозим необходимые для нас товары. И это еще раз говорит о том, что мы работаем очень серьезно по обеспечению наших народов необходимыми товарами. Мы выходим на новый уровень взаимодействия".
Олег Дьяченко также отметил, что о политическом взаимодействии тоже нужно сказать, потому что и у Китая, и у Республики Беларусь общая цель - установление справедливого мира, в котором не допускается никакое вмешательство во внутренние дела друг друга извне.