Беларусь и Китай выступают примером дружбы и совместного развития

Минск и Пекин договорились интенсифицировать двусторонние отношения. Правительства стран в ближайшее время будут сконцентрированы на технологической модернизации в промышленности. Эксперты уже оценивают подход белорусской стороны, считают его инвестицией в будущее десятилетие.

"Между нашими странами установлены стратегические партнерские отношения. Беларусь осуществляет серьезный экспорт своих продовольственных товаров в Китайскую Народную Республику - речь идет о замороженной говядине, продукции машиностроения, продуктах питания. Беларусь сегодня поставляет леса и пиломатериалы в КНР. В свою очередь из Китайской Народной Республики мы тоже вывозим необходимые для нас товары. И это еще раз говорит о том, что мы работаем очень серьезно по обеспечению наших народов необходимыми товарами. Мы выходим на новый уровень взаимодействия".