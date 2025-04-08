Беларусь и Колумбия подписали межправительственное соглашение о безвизовых поездках граждан

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9 апреля Беларусь и Колумбия подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене виз для краткосрочных поездок граждан. Церемония подписания прошла в Москве, где документ завизировали заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков и посол Колумбии в России и Беларуси по совместительству Эктор Исидро Аренас Нейра, сообщает БЕЛТА.

Евгений Шестаков назвал это событие значимым шагом в развитии двусторонних отношений, выразив уважение и симпатию к Колумбии. Он отметил, что соглашение вступит в силу через 30 дней, то есть 9 мая 2025 года.

Посол Колумбии, в свою очередь, подчеркнул, что безвизовый режим открывает новые возможности для туризма и деловых контактов, что будет способствовать укреплению связей между странами во всех областях.