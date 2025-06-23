Беларусь и Россия подготовили доклад МИД о ситуации с правами человека в отдельных странах

Беларусь и Россия подготовили совместный доклад министерств иностранных дел Беларуси и России "О ситуации с правами человека в отдельных странах", сообщает БЕЛТА.

"Второй совместный доклад министерств иностранных дел Республики Беларусь и Российской Федерации о ситуации с правами человека в отдельных странах является очередным подтверждением тесного российско-белорусского взаимодействия в сфере международного сотрудничества в правозащитной области, - отметили в пресс-службе МИД. - Документ нацелен на привлечение внимания к вызовам и угрозам, с которыми сталкивается современное международное сообщество в сфере прав человека".

Своим бесцеремонным подходом к вопросам поощрения и защиты прав человека западные страны полностью перечеркивают все свои же рассуждения об универсальности прав человека. Вместо этого они используют данную проблематику в угоду собственным политическим интересам для вмешательства во внутренние дела неугодных им государств, имеющих свою независимую внешнеполитическую повестку и отстаивающих собственные исторические, культурные, религиозные ценности и нормы.

"Приведенные в настоящем докладе негативные примеры из настоящего и недавнего прошлого, в большинстве своем широко известные, служат весьма убедительным подтверждением необходимости задействования усилий всего конструктивно настроенного международного сообщества для успешного противостояния этим вызовам. Только в таком случае будет возможно полное искоренение колониализма, неоколониального мышления, расизма, расовой дискриминации и связанных с ними видов нетерпимости. Подобная система сможет также предотвращать попытки отдельных стран "подмять" под себя систему международного права и использовать его универсальные правозащитные механизмы в корыстных целях", - подчеркнули в МИД.