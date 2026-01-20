3.72 BYN
Беларусь может внести существенный вклад в работу Совета мира, убежден политолог Боровик
Предложение Соединенных Штатов белорусской стороне стать учредителем Совета мира - важный шаг, Беларусь готова активно участвовать в решении глобальных вопросов.
Вадим Боровик, депутат Минского городского Совета депутатов:
"Приглашение присоединиться к Совету мира, направленное президентом США Дональдом Трампом в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко, свидетельствует о глубоком уважении к нашей стране и безусловном авторитете белорусского лидера на международной арене. Наша страна может внести существенный вклад в работу создаваемой международной организации. Главное, чтобы в ходе работы участники организации руководствовались принципами взаимного уважения и учетом национальных интересов. Я уверен, что Беларусь может внести вклад не только в вопросе урегулирования кризиса в Газе, но мы можем вести эффективную работу по любым аспектам, стоящим на международной повестке".