Беларусь может внести существенный вклад в работу Совета мира, убежден политолог Боровик

"Приглашение присоединиться к Совету мира, направленное президентом США Дональдом Трампом в адрес Президента Беларуси Александра Лукашенко, свидетельствует о глубоком уважении к нашей стране и безусловном авторитете белорусского лидера на международной арене. Наша страна может внести существенный вклад в работу создаваемой международной организации. Главное, чтобы в ходе работы участники организации руководствовались принципами взаимного уважения и учетом национальных интересов. Я уверен, что Беларусь может внести вклад не только в вопросе урегулирования кризиса в Газе, но мы можем вести эффективную работу по любым аспектам, стоящим на международной повестке".