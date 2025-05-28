Беларусь на MILEX представила 750 экспонатов и разработок на выставке MILEX-2025

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В 2025 году выставка MILEX стала самой масштабной за более чем 20-летнюю историю своего существования. 150 компаний из Беларуси, России, Китая, Ирана, Индии и Пакистана представили свои передовые разработки в Минске. Несмотря на санкции, оружейный форум посетили 50 делегаций из 30 стран.

Баланс между гласностью и секретностью особенно заметен на таких в выставках. Для журналистов информация сухая, порой даже не оглашаются тактико-технические характеристики экспонатов. Для потенциальных покупателей демонстрация образцов и прайс ежедневно. Здесь подписываются документы на десятки миллионов долларов.

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Только Беларусь представила на выставке 750 экспонатов. Большинство разработок так или иначе связаны с беспилотными системами и модулями. Почти два десятилетия наша страна производит все типы дронов. От камикадзе типа "Чекан" до ударных "Квадро-1400" и барражирующей трубы. Это, по сути, летающий гранатомет. Главная задача белорусских оружейников - унифицировать беспилотные модули и внедрить их в различные виды вооружения.

Одна из самых ярких новинок - разведывательный всепогодный комплекс "Джульетта" от "Белтехэкспорта".

Его задачи - охрана границы, наблюдение или разведка, поиск, идентификация наземных объектов, в том числе движущихся. В воздухе разведчик может находиться до 10 часов на высоте 4,5 км. Дрон оборудован тепловизором и лазерным дальномером, что позволяет обнаружить транспорт и людей на расстоянии до 10 км.

Еще одна яркая белорусская новинка - беспилотный вертолет "SKY-TRUCK".

Может работать на дальностях до 360 км, находясь в воздухе до 5 часов. Летающий грузовик только появился на стенде, как уже был продан. В мире не больше десятка компаний, которые занимаются беспилотными тяжелыми вертолетами.

Первый MILEX был организован в 2001 году. Тогда он позиционировался как Минский салон оборонной промышленности. Уже в 2005 году одним из организаторов становится Госкомвоенпром. А форум приобретает еще и научный формат в виде международной конференции. С этого времени ученые и военные регулярно встречаются на полях форума. Это дает результат. Острые проблемы этого года - развитие вооружения, военной специальной техники, технологий двойного назначения.

"Основным требованием является то, чтобы Вооруженные силы соответствовали потребностям вооруженной защиты государства. У них должно быть все, что нужно для того, чтобы защитить суверенитет и независимость нашей страны. Соответственно, разрабатывается целый комплекс различных подходов, основными из которых являются оперативно-технические требования к образцам вооружения и техники. Анализируя все исходные данные, экономические возможности государства, мы приходим к тому, что нужно покупать и в какие сроки все должно быть поставлено", - рассказал замминистра обороны по вооружению ВС Беларуси Андрей Федин.

В этом году салон переехал в новые стены - Минский международный выставочный центр. Основные направления выставки - средства подвижности, ракетостроения, средства связи, радиоэлектронной борьбы, разведки, беспилотники и многое другое.

Один из самых больших экспонатов - радиолокационная станция "Небосклон" конструкторского бюро "Радар". Комплекс способен сканировать всю страну. Дальность действия до 470 км. Может работать как автономно, так и в составе подразделений радиотехнических войск. "Небосклон" решает сразу несколько задач - радиолокационная разведка, сопровождение воздушных объектов и их распознавание, выдача данных на командный пункт. А значит, передавать информацию другим станциям и подразделениям. РЛС не привязана к транспорту. В случае поломки машины нужно лишь сменить тягач, а сама станция продолжает функционировать.

"Благодаря использованию цифровых технологий при обработке сигналов и формировании мы обеспечиваем высокую помехозащищенность, которая позволяет обнаруживать, идентифицировать воздушные цели в самой сложной радиоэлектронной обстановке, в том числе в условиях применения противником активных помех", - подчеркнул замначальника отдела ОАО "КБ Радар" Юрий Малый.

В целом "Радар" представил большое количество антидроновых систем, станций помех, средств радиоэлектронной борьбы, системы радиоконтроля и радиотехнической разведки. В общем, все то, что сводит господство дронов в воздухе к нулю.

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Не секрет, что большой толчок к развитию военных технологий дает вооруженный конфликт в регионе. Российские производители признаются, что многие разработки тестируются в рамках специальной операции. Расстреливать дроны с воздуха уже не новинка, а вот специальные патроны для поражения беспилотников - российское ноу-хау. В Беларуси они впервые.

"Содержат в себе дробь из сплава вольфрама, никеля и железа. Этот сплав очень твердый и тяжелый. То есть он с большей силой пробивает цель, соответственно, эффективность поражения гораздо больше, плюс кучность полета дроби гораздо больше", - поделилась представитель разработчика антидроновых патронов IGLA Екатерина Згировская.

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Часть разработок представляют собой глубокую модернизацию старых систем. Среди таких есть противотанковый ракетный комплекс "Корнет", который зарекомендовал себя еще со времен СССР. Чтобы повысить живучесть военных, "Корнет" создали с дистанционным управлением. Оружие в одной точке, оператор в 100 м от пусковой установки.

Один из флагманов белорусской оборонки - Минский завод колесных тягачей. На шасси МЗКТ базируется большинство ракетных комплексов стратегического назначения России. Интерес вызывает первый белорусский БТР - VOLAT V-2. Государственные испытания завершились за полтора месяца до начала выставки.

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На БТР установлен боевой модуль "Адунок". Это разработка "Конструкторского бюро "Дисплей". Подобные системы витебских разработчиков могут ставиться на любые шасси и управляться на расстоянии. Оператор сидит в защищенном месте и ведет бой дистанционно, как в игре. Система стабилизации обеспечивает гарантированное поражение при движении по бездорожью.

Защита солдата не менее важная тема. Бронежилеты регулярно модернизируются и улучшаются. Постоянно изменяется разгрузка. Белорусская разработка - бронежилеты пятого класса защиты. Они способны сохранить жизнь при попадании снайперской винтовки Драгунова.

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Искусственный интеллект, еще один тренд современности, также не обошел стороной белорусские разработки. Нейросеть встроена практически в каждую разработку минской компании "Агат".

Наше миролюбие не должно быть воспринято как слабость, подчеркнул министр обороны Виктор Хренин. Мы должны показать, что люди в погонах и наши промышленники готовы встать на защиту и обеспечить мирный труд белорусов.

Сегодня, вопреки всем вызовам времени и попыткам санкционного давления, площадка MILEX продолжает объединять лучшие умы и передовые разработки. Отечественный ВПК - один из приоритетных высокотехнологичных секторов экономики. Об этом говорят и цифры. За 4 дня работы форума заключено контрактов почти на 400 млн долларов.