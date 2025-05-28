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Беларусь на MILEX представила 750 экспонатов и разработок на выставке MILEX-2025
В 2025 году выставка MILEX стала самой масштабной за более чем 20-летнюю историю своего существования. 150 компаний из Беларуси, России, Китая, Ирана, Индии и Пакистана представили свои передовые разработки в Минске. Несмотря на санкции, оружейный форум посетили 50 делегаций из 30 стран.
Баланс между гласностью и секретностью особенно заметен на таких в выставках. Для журналистов информация сухая, порой даже не оглашаются тактико-технические характеристики экспонатов. Для потенциальных покупателей демонстрация образцов и прайс ежедневно. Здесь подписываются документы на десятки миллионов долларов.
Только Беларусь представила на выставке 750 экспонатов. Большинство разработок так или иначе связаны с беспилотными системами и модулями. Почти два десятилетия наша страна производит все типы дронов. От камикадзе типа "Чекан" до ударных "Квадро-1400" и барражирующей трубы. Это, по сути, летающий гранатомет. Главная задача белорусских оружейников - унифицировать беспилотные модули и внедрить их в различные виды вооружения.
Его задачи - охрана границы, наблюдение или разведка, поиск, идентификация наземных объектов, в том числе движущихся. В воздухе разведчик может находиться до 10 часов на высоте 4,5 км. Дрон оборудован тепловизором и лазерным дальномером, что позволяет обнаружить транспорт и людей на расстоянии до 10 км.
Может работать на дальностях до 360 км, находясь в воздухе до 5 часов. Летающий грузовик только появился на стенде, как уже был продан. В мире не больше десятка компаний, которые занимаются беспилотными тяжелыми вертолетами.
Первый MILEX был организован в 2001 году. Тогда он позиционировался как Минский салон оборонной промышленности. Уже в 2005 году одним из организаторов становится Госкомвоенпром. А форум приобретает еще и научный формат в виде международной конференции. С этого времени ученые и военные регулярно встречаются на полях форума. Это дает результат. Острые проблемы этого года - развитие вооружения, военной специальной техники, технологий двойного назначения.
"Основным требованием является то, чтобы Вооруженные силы соответствовали потребностям вооруженной защиты государства. У них должно быть все, что нужно для того, чтобы защитить суверенитет и независимость нашей страны. Соответственно, разрабатывается целый комплекс различных подходов, основными из которых являются оперативно-технические требования к образцам вооружения и техники. Анализируя все исходные данные, экономические возможности государства, мы приходим к тому, что нужно покупать и в какие сроки все должно быть поставлено", - рассказал замминистра обороны по вооружению ВС Беларуси Андрей Федин.
В этом году салон переехал в новые стены - Минский международный выставочный центр. Основные направления выставки - средства подвижности, ракетостроения, средства связи, радиоэлектронной борьбы, разведки, беспилотники и многое другое.
Один из самых больших экспонатов - радиолокационная станция "Небосклон" конструкторского бюро "Радар". Комплекс способен сканировать всю страну. Дальность действия до 470 км. Может работать как автономно, так и в составе подразделений радиотехнических войск. "Небосклон" решает сразу несколько задач - радиолокационная разведка, сопровождение воздушных объектов и их распознавание, выдача данных на командный пункт. А значит, передавать информацию другим станциям и подразделениям. РЛС не привязана к транспорту. В случае поломки машины нужно лишь сменить тягач, а сама станция продолжает функционировать.
"Благодаря использованию цифровых технологий при обработке сигналов и формировании мы обеспечиваем высокую помехозащищенность, которая позволяет обнаруживать, идентифицировать воздушные цели в самой сложной радиоэлектронной обстановке, в том числе в условиях применения противником активных помех", - подчеркнул замначальника отдела ОАО "КБ Радар" Юрий Малый.
В целом "Радар" представил большое количество антидроновых систем, станций помех, средств радиоэлектронной борьбы, системы радиоконтроля и радиотехнической разведки. В общем, все то, что сводит господство дронов в воздухе к нулю.
Не секрет, что большой толчок к развитию военных технологий дает вооруженный конфликт в регионе. Российские производители признаются, что многие разработки тестируются в рамках специальной операции. Расстреливать дроны с воздуха уже не новинка, а вот специальные патроны для поражения беспилотников - российское ноу-хау. В Беларуси они впервые.
"Содержат в себе дробь из сплава вольфрама, никеля и железа. Этот сплав очень твердый и тяжелый. То есть он с большей силой пробивает цель, соответственно, эффективность поражения гораздо больше, плюс кучность полета дроби гораздо больше", - поделилась представитель разработчика антидроновых патронов IGLA Екатерина Згировская.
Часть разработок представляют собой глубокую модернизацию старых систем. Среди таких есть противотанковый ракетный комплекс "Корнет", который зарекомендовал себя еще со времен СССР. Чтобы повысить живучесть военных, "Корнет" создали с дистанционным управлением. Оружие в одной точке, оператор в 100 м от пусковой установки.
Один из флагманов белорусской оборонки - Минский завод колесных тягачей. На шасси МЗКТ базируется большинство ракетных комплексов стратегического назначения России. Интерес вызывает первый белорусский БТР - VOLAT V-2. Государственные испытания завершились за полтора месяца до начала выставки.
На БТР установлен боевой модуль "Адунок". Это разработка "Конструкторского бюро "Дисплей". Подобные системы витебских разработчиков могут ставиться на любые шасси и управляться на расстоянии. Оператор сидит в защищенном месте и ведет бой дистанционно, как в игре. Система стабилизации обеспечивает гарантированное поражение при движении по бездорожью.
Защита солдата не менее важная тема. Бронежилеты регулярно модернизируются и улучшаются. Постоянно изменяется разгрузка. Белорусская разработка - бронежилеты пятого класса защиты. Они способны сохранить жизнь при попадании снайперской винтовки Драгунова.
Искусственный интеллект, еще один тренд современности, также не обошел стороной белорусские разработки. Нейросеть встроена практически в каждую разработку минской компании "Агат".
Наше миролюбие не должно быть воспринято как слабость, подчеркнул министр обороны Виктор Хренин. Мы должны показать, что люди в погонах и наши промышленники готовы встать на защиту и обеспечить мирный труд белорусов.
Сегодня, вопреки всем вызовам времени и попыткам санкционного давления, площадка MILEX продолжает объединять лучшие умы и передовые разработки. Отечественный ВПК - один из приоритетных высокотехнологичных секторов экономики. Об этом говорят и цифры. За 4 дня работы форума заключено контрактов почти на 400 млн долларов.
Какие экспонаты были представлены на выставке MILEX-2025, смотрите в "Специальном репортаже".