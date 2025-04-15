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Беларусь направила гуманитарную помощь жителям Кубы, пострадавшим от ураганов и землетрясения
Беларусь направила гуманитарную помощь пострадавшим от воздействия ураганов и землетрясения жителям Кубы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.
По поручению главы государства Кубе направлен гуманитарный груз массой более 20 т для преодоления последствий разрушительных ураганов и землетрясения, охвативших страну прошлой осенью.
В состав груза вошли продукты питания, выделенные из государственного материального резерва МЧС, предприятий Витебского облисполкома, а также широкий перечень медицинских препаратов, предоставленных предприятиями Минздрава.
Загрузка гуманитарного груза состоялась на базе Республиканского отряда специального назначения МЧС "ЗУБР" под координацией спасательного ведомства. Груз планируется доставить автомобильным транспортом до Новороссийска, откуда помощь направится в морской порт города Мариэля.