Беларусь направила гуманитарную помощь жителям Кубы, пострадавшим от ураганов и землетрясения

Скриншот видео МЧС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d64cf15-b2f8-4cce-a0bb-3361b8806352/conversions/e46060c1-d8d5-43f4-b41b-6fcb7f758de6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d64cf15-b2f8-4cce-a0bb-3361b8806352/conversions/e46060c1-d8d5-43f4-b41b-6fcb7f758de6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d64cf15-b2f8-4cce-a0bb-3361b8806352/conversions/e46060c1-d8d5-43f4-b41b-6fcb7f758de6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d64cf15-b2f8-4cce-a0bb-3361b8806352/conversions/e46060c1-d8d5-43f4-b41b-6fcb7f758de6-xl-___webp_1920.webp 1920w Скриншот видео МЧС

Беларусь направила гуманитарную помощь пострадавшим от воздействия ураганов и землетрясения жителям Кубы. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

По поручению главы государства Кубе направлен гуманитарный груз массой более 20 т для преодоления последствий разрушительных ураганов и землетрясения, охвативших страну прошлой осенью.

В состав груза вошли продукты питания, выделенные из государственного материального резерва МЧС, предприятий Витебского облисполкома, а также широкий перечень медицинских препаратов, предоставленных предприятиями Минздрава.