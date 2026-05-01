1 мая Беларусь отмечает Праздник труда. Он был установлен указом Президента в 1998 году. До этого 1 Мая знали как День международной солидарности трудящихся.

Но главный смысл праздника остается неизменным - уважение к человеку труда.

1 Мая в центре внимания лучшие работники и ветераны труда, отмечают их вклад в развитие государства.