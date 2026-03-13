Беларусь отправила 7,5 т гуманитарного груза для пострадавших от наводнений в Кении

Очередной жест доброй воли. Наша страна отправила 7,5 т гуманитарного груза для пострадавших от наводнений в Кении.

Это не просто помощь, это мост дружбы и взаимопонимания между нашими народами.

Наводнение в Кении - десятки тысяч семей лишились своих домов

Наводнения продолжаются в Кении с 6 марта. Десятки тысяч семей по всей стране были вынуждены покинуть свои дома.

Наиболее сложная обстановка сложилась в столице, городе Найроби. Здесь из‑за сильных и затяжных дождей погибли десятки человек.

Люди в Кении

Серьезно повреждена городская инфраструктура, размыты и затоплены дороги, повреждены водопроводные и канализационные системы, нарушено электроснабжение.

Особенности региона: в Кении дважды в год - сезон дождей

Причина повышенной влажности - особенности географического положения страны. 2 раза в год в Кении сезон дождей.

Нынешнее наводнение не первое в регионе и, по всей видимости, не последнее. 2 года назад стихия унесла жизни почти трех сотен человек. Тогда основной пик катастрофы пришелся на апрель-май.

Беларусь передала гуманитарную помощь Кении

Для борьбы с последствиями наводнений Беларусь передала Кении гуманитарную помощь.

Дмитрий Красовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении

Дмитрий Красовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении:

"Гуманитарный груз стоимостью более 500 тыс. бел. руб. был официально передан государственному департаменту специальных программ Кении. Решение об оказании гуманитарной помощи было принято Президентом Беларуси и реализовано правительством".

Одежда и обувь для детей и взрослых, а также каркасные палатки. Общий вес груза 7,5 т. Истинная ценность белорусского жеста, подчеркивает кенийская сторона, в солидарности и человеческом тепле. А они выходят за рамки материальных измерений.

Исмаил Малим Мадей, замминистра общественных услуг, развития человеческого капитала и специальных программ Кении

Исмаил Малим Мадей, замминистра общественных услуг, развития человеческого капитала и специальных программ Кении:

"Хорошие отношения между нашими странами носят долгосрочный характер. Груз, который вы нам передали, поддержит наиболее пострадавшие кенийские семьи. Это очень своевременная помощь. Позвольте мне официально от имени правительства Кении принять этот груз и выразить благодарность Президенту Беларуси и белорусскому народу".

Дмитрий Красовский, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Кении:

"Мы надеемся, что эти вещи помогут людям, которые вынужденно покинули свои дома. Это очередной маленький знак дружбы белорусского и кенийского народов".

Беларусь оказала гуманитарную помощь более чем 30 государствам

Беларусь никогда не остается равнодушной к чужим бедам. И это не просто жест доброй воли, это участие в решении глобальных проблем.

Начиная с 1999 года, наша страна оказывала гуманитарную помощь около 90 раз - в списке свыше 30 государств, пострадавших от различных чрезвычайных ситуаций.