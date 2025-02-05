3.44 RUB
3.41 USD
3.55 EUR
Беларусь отправила около 7 т гуманитарного груза пострадавшим от наводнений жителям Кении
Беларусь направила гуманитарную помощь пострадавшим от наводнений жителям Кении. Об этом сообщает БЕЛТА.
Для преодоления последствий масштабных наводнений и затоплений, охвативших страну прошлой весной, по поручению главы государства направлен груз массой около 7 т и стоимостью более 500 тыс. белорусских рублей. В состав гуманитарной помощи вошли каркасные палатки, выделенные из Госрезерва МЧС, а также одежда и обувь для детей и взрослых, предоставленная предприятиями концерна "Беллегпром". Груз планируется доставить автомобильным транспортом до Санкт-Петербурга, откуда помощь направится в морской порт города Момбаса на юге Кении.
Беларусь регулярно оказывает гуманитарную помощь странам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Так, с 1999 года наша страна оказала международную гуманитарную помощь 86 раз 34 странам. В прошлом году Беларусь дважды оказывала гуманитарную помощь (Российской Федерации и Республике Зимбабве).