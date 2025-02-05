Беларусь отправила около 7 т гуманитарного груза пострадавшим от наводнений жителям Кении

Для преодоления последствий масштабных наводнений и затоплений, охвативших страну прошлой весной, по поручению главы государства направлен груз массой около 7 т и стоимостью более 500 тыс. белорусских рублей. В состав гуманитарной помощи вошли каркасные палатки, выделенные из Госрезерва МЧС, а также одежда и обувь для детей и взрослых, предоставленная предприятиями концерна "Беллегпром". Груз планируется доставить автомобильным транспортом до Санкт-Петербурга, откуда помощь направится в морской порт города Момбаса на юге Кении.