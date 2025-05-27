Беларусь помнит: автопробег объединил белорусских патриотов

Автопробег в честь 80-летия Великой Победы и в преддверии Дня пограничника объединил ветеранов службы и патриотов Беларуси - представителей общественного объединения Могилевской области.

Поклониться павшим героям и рассказать молодому поколению об их подвиге - главная идея памятных мероприятий.

Могилев, Быхов, Белыничи, Шклов - эти "боевые" города находятся на маршруте, где к страницам героического прошлого, сохранению исторической памяти проявляют особое отношение.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c179284-8882-4bda-8e0c-bc9c5628e4e7/conversions/53169757-c702-41d0-b928-0495ce12aa1d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c179284-8882-4bda-8e0c-bc9c5628e4e7/conversions/53169757-c702-41d0-b928-0495ce12aa1d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c179284-8882-4bda-8e0c-bc9c5628e4e7/conversions/53169757-c702-41d0-b928-0495ce12aa1d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2c179284-8882-4bda-8e0c-bc9c5628e4e7/conversions/53169757-c702-41d0-b928-0495ce12aa1d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Именно на Буйничском поле в июле 1941-го началась оборона Могилева от немецко-фашистских захватчиков. 23 долгих дня красноармейцы вместе с ополченцами сдерживали танковую армию и артиллерию ценой своей жизни, которую отдали тысячи героев. Сегодня к каплице мемориала легли живые цветы от потомков тех, кто стоял в том числе на Днепровском рубеже.

"Пограничники первые приняли удар. Деды и прадеды воевали, чтобы мы сейчас жили. Прийти сюда, почтить их память - это великое дело", - рассказывает один из участников мероприятия.

Великая Отечественная унесла жизни около 2,5 млн белорусов. Не допустить повторения - один из главных посылов памятных мероприятий автопробега.

С начала Великой Отечественной войны немецкая армия смогла взять Быхов только после бомбардировок авиации - люди не сдавались. Все 3 года оккупации ополчение и партизанские отряды не давали покоя фашистам. Минутой молчания ветераны пограничных войск, военные, молодые патриоты почтили память жертв фашизма.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/117f12ec-2d1a-4bff-9c09-e86e3ac5b0ab/conversions/cb922040-98e8-4450-a142-d5233cba4ded-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/117f12ec-2d1a-4bff-9c09-e86e3ac5b0ab/conversions/cb922040-98e8-4450-a142-d5233cba4ded-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/117f12ec-2d1a-4bff-9c09-e86e3ac5b0ab/conversions/cb922040-98e8-4450-a142-d5233cba4ded-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/117f12ec-2d1a-4bff-9c09-e86e3ac5b0ab/conversions/cb922040-98e8-4450-a142-d5233cba4ded-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Староселец, зампредседателя Белорусского союза офицеров Быховского района:

"У меня бабушка была связана с партизанским отрядом - собирала оружие, выпекала хлеб. Она была арестована. В замке нашем (здесь гестапо находилось) ее пытали, а позже расстреляли за железной дорогой".

Наталья Малькова, активист БРСМ, жительница г. Быхова:

"То мирное небо, которое сейчас у нас над головой, - это заслуга тех героев".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73354c9e-7df4-4e74-8726-351455ec6286/conversions/bf2bb6a7-3cd2-4e25-8579-3ab5f604010b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73354c9e-7df4-4e74-8726-351455ec6286/conversions/bf2bb6a7-3cd2-4e25-8579-3ab5f604010b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73354c9e-7df4-4e74-8726-351455ec6286/conversions/bf2bb6a7-3cd2-4e25-8579-3ab5f604010b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/73354c9e-7df4-4e74-8726-351455ec6286/conversions/bf2bb6a7-3cd2-4e25-8579-3ab5f604010b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Юрий Ершов, ветеран пограничной службы Беларуси:

"Собрались для того, чтобы почтить память здесь наших отцов, дедов, которые завоевали нам Победу. Мы прожили 80 лет без войны, хотелось бы передать это спокойствие нашему молодому поколению".