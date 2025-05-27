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Беларусь помнит: автопробег объединил белорусских патриотов
Автопробег в честь 80-летия Великой Победы и в преддверии Дня пограничника объединил ветеранов службы и патриотов Беларуси - представителей общественного объединения Могилевской области.
Поклониться павшим героям и рассказать молодому поколению об их подвиге - главная идея памятных мероприятий.
Могилев, Быхов, Белыничи, Шклов - эти "боевые" города находятся на маршруте, где к страницам героического прошлого, сохранению исторической памяти проявляют особое отношение.
Именно на Буйничском поле в июле 1941-го началась оборона Могилева от немецко-фашистских захватчиков. 23 долгих дня красноармейцы вместе с ополченцами сдерживали танковую армию и артиллерию ценой своей жизни, которую отдали тысячи героев. Сегодня к каплице мемориала легли живые цветы от потомков тех, кто стоял в том числе на Днепровском рубеже.
"Пограничники первые приняли удар. Деды и прадеды воевали, чтобы мы сейчас жили. Прийти сюда, почтить их память - это великое дело", - рассказывает один из участников мероприятия.
Великая Отечественная унесла жизни около 2,5 млн белорусов. Не допустить повторения - один из главных посылов памятных мероприятий автопробега.
С начала Великой Отечественной войны немецкая армия смогла взять Быхов только после бомбардировок авиации - люди не сдавались. Все 3 года оккупации ополчение и партизанские отряды не давали покоя фашистам. Минутой молчания ветераны пограничных войск, военные, молодые патриоты почтили память жертв фашизма.
Василий Староселец, зампредседателя Белорусского союза офицеров Быховского района:
"У меня бабушка была связана с партизанским отрядом - собирала оружие, выпекала хлеб. Она была арестована. В замке нашем (здесь гестапо находилось) ее пытали, а позже расстреляли за железной дорогой".
Наталья Малькова, активист БРСМ, жительница г. Быхова:
"То мирное небо, которое сейчас у нас над головой, - это заслуга тех героев".
Юрий Ершов, ветеран пограничной службы Беларуси:
"Собрались для того, чтобы почтить память здесь наших отцов, дедов, которые завоевали нам Победу. Мы прожили 80 лет без войны, хотелось бы передать это спокойствие нашему молодому поколению".
Программа автопробега обширная - встречи, митинги, возложения. С участием патриотов в храме Барколабовского монастыря прозвучала молитва о мире, чтобы еще раз напомнить о его цене и героизме белорусов.