Беларусь помнит. Минута молчания в память о тех, кто сражался за Родину

Ежегодно 22 июня в нашей стране отмечается День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа.

22 июня 1941 года Беларусь первой приняла на себя вероломный удар врага. Над нашим народом нависла невиданная доселе угроза - угроза полного истребления нас как нации.

В зловещем мире гитлеровцев для нас места не было. Каждый третий житель Беларуси сгорел в беспощадном пламени войны. Не было семьи, куда бы ни пришло горе страшной утраты.

Всему миру известна трагедия Хатыни. Также в этом скорбном списке Тростенец, Красный Берег, Ола, Дальва, Озаричи, Минское гетто. Эти символы нацистского террора отзываются горькой болью в сердцах миллионов людей.

Факт Всего в годы войны на территории Беларуси было уничтожено более 12,8 тыс. населенных пунктов.

Но, надеясь на легкую победу, враг просчитался. С первых минут войны на всех фронтах завязалась ожесточенная борьба. Насмерть стояли пограничники, сражаясь в полном окружении, до последнего бился бессмертный гарнизон Брестской крепости (оборона продолжалась 32 дня!).

В тылу земля горела под ногами захватчиков. Руины "стреляли" в упор. Столь массового партизанского движения, как в нашей стране, еще не знала история человечества:

более 347 тыс. партизан,

более 70 тыс. подпольщиков,

213 партизанских бригад,

258 отдельных партизанских отрядов.

Героизм и мужество бойцов Красной Армии, партизан и подпольщиков, тружеников тыла принесли освобождение от коричневой чумы и долгожданный День Победы.

В трудные для Отечества дни мы черпаем силы в памяти о великом подвиге, в стойкости наших отцов и дедов, в пламени сражений отстоявших Родину. Сегодня они все - мертвые и живые - с нами, потому что мы помним.