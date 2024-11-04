Беларусь поставляет на Африканский континент продовольствие, технологии, обучает и растит кадры

Взаимоуважение, партнерство, открытость и диалог на равных. Белорусско-африканские отношения, несмотря на расстояние, разность культур и традиций, набирают обороты. Беларусь поставляет на континент не только продовольствие, но и технологии, а также обучает и растит кадры.

15 ноября в Минске состоялась встреча зимбабвийских студентов c представителями Белорусского союза женщин, Министерства образования, Министерства здравоохранения и дипкорпуса.

Надежные партнеры - даже за тысячи километров. Беларусь и Зимбабве демонстрируют миру: вместе можно достичь новых высот. Отношения развиваются динамично. В основе - совместные проекты.

Зимбабве, январь, 2023 г.

Тон двустороннему сотрудничеству задают лидеры двух государств. Отсюда и высокая интенсивность встреч, а также обменов визитами высокого уровня. Сегодня Беларусь и Зимбабве сотрудничают по многим направлениям - от политической и сферы безопасности до экономической и социальной сферы.

Таньянйива Канисио, временный поверенный в делах Республики Зимбабве в Беларуси: "Наши президенты - это друзья, и важно понимать, что именно глава государства задает вектор в международных отношениях. У нас есть три ключевых направления. Первое - это, конечно, сельское хозяйство. Александр Лукашенко очень помог нам в этой сфере. Мы механизировали наши сельхозпредприятия, перешли от традиционных методов к более современным. Это позволило нам увеличить качество урожая и его количество. Второе - это образование. Когда я приехал сюда в июле, было только 20 наших студентов. Сейчас больше. Они очень ценят белорусское образование. И третье - это культура. Я не просто представитель страны Зимбабве. Я представляю всю африканскую культуру. Мы хотим сотрудничать в сфере экономики и других сферах. Мы хотим дружить. Мы хотим узнавать, показывать нашу культуру, музыку, танцы, искусство. Мы также хотим познавать и Беларусь".

Беларусь готова помочь Зимбабве с подготовкой кадров

60 % населения Африки сегодня - это молодежь. И она готова и хочет учиться. Будь-то у себя дома, или за рубежом. И вот здесь белорусские вузы готовы подставить плечо африканским партнерам. Нам есть что предложить будущему специалисту: диапазон образовательных направлений в Беларуси широкий.

Юрий Бондарь, ректор Республиканского института высшей школы: "Это новый перспективный вектор нашего образовательного сотрудничества. В 2024 году к нам приехало 36 ребят. Это первые ребята из Зимбабве, которые приехали в Беларусь в рамках договоров, которые заключили наши вузы. В будущем учебном году таких договоров уже сегодня более 40. В основном ребята обучаются в наших вузах-гигантах: в Белорусском национальном техническом университете, БГУ, медицинском университете. Часть из них поступили на бакалаврские программы, на образовательные программы, первые ступени высшего образования. Часть проходит подготовку на курсы, изучают русский язык для сдачи квалификации".

Надежда Лазаревич, зампредседателя Белорусского союза женщин: "Результатом нашей поездки, когда мы имели честь посетить Зимбабве, мы беседовали с первой леди о том, что они готовы направить детей на обучение. И, конечно же, хотят, чтобы детям было здесь комфортно. Во-первых, дети едут, они боятся, они не уверены, они не знают, как в нашей стране. Понятно же, есть какие-то опасения у родителей в том числе. Поэтому мы пообещали, что мы займемся, возьмем опеку над этими детьми. И сегодня их привели в Первый национальный торговый дом. Здесь можно увидеть все, что производится в нашей стране".

Чиома Чигере, операционная медсестра РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова: "Я решила поступить в Белорусский медицинский колледж. Там училась два года, получила диплом. Сначала работала в РМПЦ онкологии, там хорошие коллеги и коллектив. Белорусское образование очень хорошее. Я буду работать в Беларуси, потому что я уже там привыкла. И с коллективом, и с работой. Поэтому никаких изменений пока".

Беларусь намерена и дальше расширять партнерство со странами Африки. Сверку часов лидеры двух стран провели в рамках недавнего Всемирного саммита по борьбе с изменением климата в Баку.