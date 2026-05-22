Беларусь представила приоритеты медицины и интеграции на Межпарламентской Ассамблее СНГ

Второй день Межпарламентской Ассамблеи СНГ 22 мая в Санкт-Петербурге. Основная тема 60-го пленарного заседания здравоохранение.

Выступая перед участниками, глава белорусской делегации Наталья Кочанова отметила, что здоровье нации - это фундамент демократической безопасности, экономической стабильности и устойчивого развития любого государства.

Здравоохранение Беларуси высокотехнологично и ориентировано на человека. Наша страна занимает 10-е место в мире по пересадке органов. Белорусские нейрохирурги проводят уникальные операции, позволяющие снизить риск развития болезни Паркинсона.

Также в Беларуси используются новые способы лечения рака с помощью клеточной медицины. Кроме того, мы входим в топ-10 стран с самой низкой младенческой смертностью. В Программе социально-экономического развития страны укрепление здоровья нации определено как один из основных приоритетов национальной демографической безопасности.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы ставим перед собой реальные цели: увеличение продолжительности жизни населения, снижение общего уровня смертности, особое внимание уделяем развитию профилактической медицины. Уважаемые коллеги, в этом году мы вспоминаем скорбную дату - 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС. Для многих стран, особенно для Беларуси, она стала серьезным испытанием. Наша страна приобрела огромный опыт в ликвидации последствий аварии, в том числе в радиационной медицине, долгосрочном мониторинге здоровья населения и его социальной защите. Частично этот опыт вошел в модельное законодательство Ассамблеи. Пришло время его актуализировать, и планы по разработке модельного закона о радиационной безопасности в медицине весьма своевременны".

Также сегодня председатель Совета Республики провела несколько двусторонних встреч. С коллегами из Узбекистана Наталья Кочанова обсудила торгово-экономическое сотрудничество. Взаимный товарооборот сегодня достигает 850 млн долларов, и есть все предпосылки его нарастить.

Говорили и на тему образования: сегодня в Беларуси обучается более 3 тысяч студентов из Узбекистана. С делегацией Кыргызстана обсуждали сферу здравоохранения. В Беларуси развит экспорт медицинских услуг, и киргизские коллеги заинтересованы в том, чтобы приезжать в страну на лечение. С российской стороной шла речь о союзной интеграции, сотрудничестве в сфере безопасности, а также о Форуме регионов Беларуси и России, который в 2026 году пройдет в Минске и Минской области.

