Беларусь представила приоритеты медицины и интеграции на Межпарламентской Ассамблее СНГ

Второй день Межпарламентской Ассамблеи СНГ 22 мая в Санкт-Петербурге. Основная тема 60-го пленарного заседания здравоохранение.



Выступая перед участниками, глава белорусской делегации Наталья Кочанова отметила, что здоровье нации - это фундамент демократической безопасности, экономической стабильности и устойчивого развития любого государства.



Здравоохранение Беларуси высокотехнологично и ориентировано на человека. Наша страна занимает 10-е место в мире по пересадке органов. Белорусские нейрохирурги проводят уникальные операции, позволяющие снизить риск развития болезни Паркинсона.



Также в Беларуси используются новые способы лечения рака с помощью клеточной медицины. Кроме того, мы входим в топ-10 стран с самой низкой младенческой смертностью. В Программе социально-экономического развития страны укрепление здоровья нации определено как один из основных приоритетов национальной демографической безопасности.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Мы ставим перед собой реальные цели: увеличение продолжительности жизни населения, снижение общего уровня смертности, особое внимание уделяем развитию профилактической медицины. Уважаемые коллеги, в этом году мы вспоминаем скорбную дату - 40-летие аварии на Чернобыльской АЭС. Для многих стран, особенно для Беларуси, она стала серьезным испытанием. Наша страна приобрела огромный опыт в ликвидации последствий аварии, в том числе в радиационной медицине, долгосрочном мониторинге здоровья населения и его социальной защите. Частично этот опыт вошел в модельное законодательство Ассамблеи. Пришло время его актуализировать, и планы по разработке модельного закона о радиационной безопасности в медицине весьма своевременны".