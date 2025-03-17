Беларусь представит в МАГАТЭ доклад по радиоактивным отходам

Беларусь на этой неделе представит в МАГАТЭ доклад по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Совещание в штаб-квартире в Вене продлится до 28 марта.

Кроме того, уделят внимание сотрудничеству с международными организациями на этапах строительства, ввода в эксплуатацию и непосредственно самой эксплуатации АЭС. Также в рамках проекта обсудят сооружение пункта захоронения радиоактивных отходов.