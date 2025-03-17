3.62 BYN
3.15 BYN
3.42 BYN
Беларусь представит в МАГАТЭ доклад по радиоактивным отходам
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2_22025-03-17T14:32:34.000000Z00
Беларусь на этой неделе представит в МАГАТЭ доклад по обращению с отработавшим ядерным топливом и радиоактивными отходами. Совещание в штаб-квартире в Вене продлится до 28 марта.
Кроме того, уделят внимание сотрудничеству с международными организациями на этапах строительства, ввода в эксплуатацию и непосредственно самой эксплуатации АЭС. Также в рамках проекта обсудят сооружение пункта захоронения радиоактивных отходов.
Напомним, что объединенная конвенция под эгидой МАГАТЭ, к которой Беларусь присоединилась в 2003 году, направлена на обеспечение безопасности обращения с ядерными отходами и действует с 1997 года. На данный момент ее участниками являются 92 страны.