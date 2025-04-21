Беларусь присоединилась к работе по созданию Международной научной лунной станции

Базой для международных программ БРИКС могут стать достижения в изучении дальнего космоса РФ. К тому же успехи Индии, ОАЭ и Китая в изучении Марса и Луны впечатляют, отметил Дмитрий Баканов. Он высказал надежду на то, что совместная реализация подобных программ будет "оптимальнее для национальных бюджетов и эффективнее с научной точки зрения".