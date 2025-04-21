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Беларусь присоединилась к работе по созданию Международной научной лунной станции
Беларусь примет участие в создании Международной научной лунной станции (МНЛС). Об этом рассказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, сообщает ТАСС.
Создание лунной станции - научный проект РФ и КНР, реализуемый в рамках международных программ БРИКС.
"Наша общая с Китаем инициатива по созданию Международной научной лунной станции активно развивается", - отметил глава "Роскосмоса" на встрече глав космических агентств стран БРИКС.
К проекту по созданию Международной научной лунной станции, помимо Беларуси, присоединились также Азербайджан, Боливия, Венесуэла, Джибути, Египет, Никарагуа, Пакистан, Сенегал, Сербия, Таиланд, ЮАР, Эфиопия. Три государства - Эфиопия, Египет, ЮАР – входят в БРИКС.
Базой для международных программ БРИКС могут стать достижения в изучении дальнего космоса РФ. К тому же успехи Индии, ОАЭ и Китая в изучении Марса и Луны впечатляют, отметил Дмитрий Баканов. Он высказал надежду на то, что совместная реализация подобных программ будет "оптимальнее для национальных бюджетов и эффективнее с научной точки зрения".