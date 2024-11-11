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Беларусь продлила запрет на ввоз отдельных товаров из западных стран до конца 2025 года

Беларусь продлила запрет на ввоз отдельных товаров из западных стран до конца 2025 года

Правительство продлило до 31 декабря 2025 года запрет на ввоз и реализацию в Беларуси отдельных видов товаров и на импорт услуг из недружественных стран по маркировке акцизами Беларуси ввозимой алкогольной продукции.

Соответствующее решение о продлении действия постановлений Совета Министров от 6 декабря 2021 года № 700 и от 22 апреля 2022 года № 246 подписал премьер-министр Беларуси Роман Головченко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу правительства.

В перечень, установленный постановлением от 6 декабря 2021 года № 700, включены отдельные товары, происходящие из Латвии, Литвы, Польши, Чехии и Эстонии. В их числе пиво, сброженные напитки, средства для ухода за кожей, для волос, для бритья, для гигиены полости рта и зубов, дезодоранты, составы для ванн, мыло, чистящие средства, ковры напольные, мужская текстильная одежда, обувь с верхом из натуральной кожи, головные уборы, постельные принадлежности, посуда столовая, кухонная из фарфора и стеклянная, основы матрацные, лаки, краски, плиты, листы, пленки из пластмасс, ярлыки и этикетки из бумаги, картона.

Документом также запрещаются ввоз и реализация воды, включая минеральную и газированную, из недружественных стран.

Постановлением от 22 апреля 2022 года № 246 установлен запрет на маркировку импортируемых в нашу страну алкогольных напитков на территории недружественных стран.

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