Новогодний вайб после ночной тусовки - Беларусь с размахом встретила 2025 год

Теперь с уверенностью можно сказать - с Новым годом, страна! Честно, когда мы приехали сюда, я думал, что будет не так много людей, но несмотря холодную погоду и то, что выходной, люди не сидят дома, а едут в центр, чтобы продолжить отдыхать и насладиться праздником. Сюда приезжают согреться горячим кофе, покушать вкусной еды и просто насладится праздником, этим новогодним вайбом, который здесь остался после ночной тусовки. Мы приехали сюда, чтобы узнать у горожан, как они провели Новый год, о чем мечтают и какие планы они ставят на 2025 год.