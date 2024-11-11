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Новогодний вайб после ночной тусовки - Беларусь с размахом встретила 2025 год
Автор:Сергей Ладысев
Теперь с уверенностью можно сказать - с Новым годом, страна! Честно, когда мы приехали сюда, я думал, что будет не так много людей, но несмотря холодную погоду и то, что выходной, люди не сидят дома, а едут в центр, чтобы продолжить отдыхать и насладиться праздником. Сюда приезжают согреться горячим кофе, покушать вкусной еды и просто насладится праздником, этим новогодним вайбом, который здесь остался после ночной тусовки. Мы приехали сюда, чтобы узнать у горожан, как они провели Новый год, о чем мечтают и какие планы они ставят на 2025 год.
В первый день нового года я уже запланировал пару дел. Это, конечно, выпить горячего кофе, поработать и в конце дня написать список дел и планов на 2025 год. Хочу добавить, что у нас в стране новогодние праздники продолжаются. Поэтому сейчас набираемся сил и еще отдыхаем.
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