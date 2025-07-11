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Беларусь стала 7-й по численности населения среди стран СНГ - Белстат

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Фото: sb.by

Республика Беларусь заняла 7-е место среди стран - участников СНГ. Такими данными поделились в Белстате, пишет БЕЛТА.

Беларусь по численности населения занимает 7-е место среди стран СНГ и 98-е место среди стран мира. Плотность населения составляет 43,9 человека на 1 кв.км.

Наиболее многочисленные национальности, проживающие в республике, - белорусы, русские, поляки, украинцы, евреи, армяне, татары.

БеларусьБелстат