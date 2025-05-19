Беларусь в топе-30 самых влиятельных стран мира

Беларусь попала в топ-30 самых влиятельных стран мира. Рейтинг составил U.S. News & World Report - авторитетный новостной журнал Вашингтона, дающий оценку главным политическим событиям и ведущим мировым игрокам.



Эталон вашингтонской аналитики поставил Беларусь на почетное 29-е место. Это лучшая позиция, чем у Польши, Бельгии и Австрии, очень высокоразвитых стран Запада. В сопроводительной статье упоминается, что Беларусь является членом нескольких международных организаций, включая ООН, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Международный валютный фонд. Это такой намек, что Беларусь не фоновый игрок, а тот, кто имеет реальный вес, а не только медиапиар. И кто надо, это уже заметил.