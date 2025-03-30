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"Беларусь - внятный игрок международной жизни": как эксперты откликнулись на инаугурацию Президента
25 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко вступил в должность главы государства.
Это только кажется на первый взгляд, что инаугурация - строго протокольное мероприятие. Да, здесь все продумано до мелочей и расписано по секундам, но еще это очень мощный сигнал миру: Беларусь подтвердила выбранный курс и белорусы, как сказал лидер Беларуси, хозяева на своей земле.
Но в первую очередь Александр Лукашенко обращался к своему народу. В его выступлении каждый услышал что-то свое. Звучали очень важные программные заявления - про мир, безопасность, благополучие, достаток каждого.
Белорусы сделали свой выбор, проголосовав на президентских выборах 2025 года за независимость, преемственность политического курса и уверенное будущее. Не это ли торжество единства?
Без лишней скромности, но Беларуси удалось сформировать стандарт проведения выборов, который может служить международным эталоном. Не зря политологи и аналитики после скажут, что церемония вступления Президента Беларуси Александра Лукашенко в должность главы государства - это инаугурация победителей.
"Беларусь доказала свою государственность и политическую субъектность. С этой страной считаются, нет такого, что ее "пролистывают" и не замечают", - отметил политолог, руководитель аналитического агентства "Стан-Центр" Андрей Выползов (Россия).
Беларусь сегодня - это настоящий, внятный игрок международной жизни.
Депутат Госдумы России, политолог Олег Матвейчев добавил, что Беларусь является примером для абсолютно всех стран СНГ и даже стран бывшего Варшавского договора, как нужно было себя эффективно вести во внешней политике, экономике, международной интеграции, а также с точки зрения занятия своего места в международных цепочках разделения труда.
Беларусь - страна тружеников и созидателей, точно подметил Александр Лукашенко. На страну обрушили водопад санкций, но она не ушла на дно, более того, рванула вперед, освоив новые компетенции - БНБК, БелАЭС, космические и цифровые технологии. Сразу встал вопрос, кому нужна сильная и процветающая страна. Угадали: только белорусам.
Александр Лукашенко:
"Наша оптика и микроэлектроника востребованы во всем мире. Нас знают как родину самых больших БЕЛАЗов. Каждый десятый трактор на планете сошел с конвейера Минского тракторного завода. А ведь еще есть МАЗы, электробусы, легковые автомобили и прочее. Разработав программу развития села, буквально за пару десятилетий мы не только обеспечили собственную продовольственную безопасность, но и по многим позициям вошли в десятку мировых экспортеров продовольствия".
Запад - это не весь мир, поэтому стучать в закрытые двери не будем. Но мы при этом сами открыты для взаимоуважительного сотрудничества. Как оказалось, у Беларуси есть немало союзников: Россия, Китай, партнеры СНГ, страны ШОС и БРИКС. А это, по сути, глобальное большинство.
Мы с вами создали суверенное государство, и нам есть чем гордиться. Что знали в мире о Республике Беларусь каких-то три десятка лет назад? Почти ничего. Кому мы были интересны? Пожалуй, никому.
Президент во время инаугурации подчеркнул, что сегодня Беларусь зазвучала на весь мир. Сегодня мы имеем значение, поэтому к нам приковано внимание, поэтому далеко не всем по душе наша независимость, особенно наша честная и открытая позиция на международной арене.
Лидер Беларуси, как и всегда, ориентирует белорусов быть на шаг впереди, опираться на формулу трех "Т"- традиции, трудолюбие и технологии, а энергию направить обязательно на созидание.
"На сегодняшний день Президент не ставит задачи одновременного прорыва во всех отраслях. Он ставит задачу борьбы за качество и улучшение конкурентных позиций там, где республика и так сильна. Это очень мудрый подход, поскольку невозможно одновременно побеждать сразу во всех видах спорта", - выразил мнение руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.
Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):
"Беларусь является серьезным производителем многих товаров и, что не менее важно, услуг, потому что сегодня республика - это не только мощная промышленная держава, но и колоссальный по своей значимости IT-кластер, источник новых цифровых технологий. И все это произошло благодаря тем целевым приоритетам, которые вложил в развитие государства ее действующий Президент".
Самое большое богатство - это мир. И символично, что Президент в 2025 году присягал стране и народу в год 80-летия Великой Победы. Белорусы всегда были и будут мирные люди, которые против любых конфликтов. Военнослужащие - с Главнокомандующим. А еще время показало, что он не предаст и не сбежит.
"Народ выбрал гаранта безопасности, который обеспечивает ее, который отвечает в целом за всю национальную безопасность Беларуси, координирует деятельность всех сфер безопасности. Народ хочет мира и спокойствия, поэтому он верит, доверяет Президенту и уважает его", - сказал государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович.
Военный аналитик Андрей Богодель заявил, что за эти годы белорусы и непосредственно Президент прошли непростой путь. Нужно только вдуматься: за последние пять с небольшим лет страна пережила и пандемию, и попытку госпереворота в 2020 году, и беспрецедентные санкции. Андрей Богодель также выразил уверенность, что за этот пройденный путь никогда не будет стыдно перед потомками.
Беларусь одна, поэтому важен и каждый ее уголок. Сильные регионы - сильная страна, а значит, везде должны быть условия, как в Минске. Это касается качественных дорог, транспортного сообщения, жилья. А экономика была и будет социально ориентированной, и этот бренд государство не потеряет.