"Беларусь - внятный игрок международной жизни": как эксперты откликнулись на инаугурацию Президента

25 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко вступил в должность главы государства.

Это только кажется на первый взгляд, что инаугурация - строго протокольное мероприятие. Да, здесь все продумано до мелочей и расписано по секундам, но еще это очень мощный сигнал миру: Беларусь подтвердила выбранный курс и белорусы, как сказал лидер Беларуси, хозяева на своей земле.

Но в первую очередь Александр Лукашенко обращался к своему народу. В его выступлении каждый услышал что-то свое. Звучали очень важные программные заявления - про мир, безопасность, благополучие, достаток каждого.

Белорусы сделали свой выбор, проголосовав на президентских выборах 2025 года за независимость, преемственность политического курса и уверенное будущее. Не это ли торжество единства?

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Без лишней скромности, но Беларуси удалось сформировать стандарт проведения выборов, который может служить международным эталоном. Не зря политологи и аналитики после скажут, что церемония вступления Президента Беларуси Александра Лукашенко в должность главы государства - это инаугурация победителей.

"Беларусь доказала свою государственность и политическую субъектность. С этой страной считаются, нет такого, что ее "пролистывают" и не замечают", - отметил политолог, руководитель аналитического агентства "Стан-Центр" Андрей Выползов (Россия).

Беларусь сегодня - это настоящий, внятный игрок международной жизни. Андрей Выползов

Депутат Госдумы России, политолог Олег Матвейчев добавил, что Беларусь является примером для абсолютно всех стран СНГ и даже стран бывшего Варшавского договора, как нужно было себя эффективно вести во внешней политике, экономике, международной интеграции, а также с точки зрения занятия своего места в международных цепочках разделения труда.

Беларусь - страна тружеников и созидателей, точно подметил Александр Лукашенко. На страну обрушили водопад санкций, но она не ушла на дно, более того, рванула вперед, освоив новые компетенции - БНБК, БелАЭС, космические и цифровые технологии. Сразу встал вопрос, кому нужна сильная и процветающая страна. Угадали: только белорусам.

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Александр Лукашенко:

"Наша оптика и микроэлектроника востребованы во всем мире. Нас знают как родину самых больших БЕЛАЗов. Каждый десятый трактор на планете сошел с конвейера Минского тракторного завода. А ведь еще есть МАЗы, электробусы, легковые автомобили и прочее. Разработав программу развития села, буквально за пару десятилетий мы не только обеспечили собственную продовольственную безопасность, но и по многим позициям вошли в десятку мировых экспортеров продовольствия".

Запад - это не весь мир, поэтому стучать в закрытые двери не будем. Но мы при этом сами открыты для взаимоуважительного сотрудничества. Как оказалось, у Беларуси есть немало союзников: Россия, Китай, партнеры СНГ, страны ШОС и БРИКС. А это, по сути, глобальное большинство.

Мы с вами создали суверенное государство, и нам есть чем гордиться. Что знали в мире о Республике Беларусь каких-то три десятка лет назад? Почти ничего. Кому мы были интересны? Пожалуй, никому. Александр Лукашенко

Президент во время инаугурации подчеркнул, что сегодня Беларусь зазвучала на весь мир. Сегодня мы имеем значение, поэтому к нам приковано внимание, поэтому далеко не всем по душе наша независимость, особенно наша честная и открытая позиция на международной арене.

Лидер Беларуси, как и всегда, ориентирует белорусов быть на шаг впереди, опираться на формулу трех "Т"- традиции, трудолюбие и технологии, а энергию направить обязательно на созидание.

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"На сегодняшний день Президент не ставит задачи одновременного прорыва во всех отраслях. Он ставит задачу борьбы за качество и улучшение конкурентных позиций там, где республика и так сильна. Это очень мудрый подход, поскольку невозможно одновременно побеждать сразу во всех видах спорта", - выразил мнение руководитель Центра белорусских исследований института Европы РАН, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова (Россия):

"Беларусь является серьезным производителем многих товаров и, что не менее важно, услуг, потому что сегодня республика - это не только мощная промышленная держава, но и колоссальный по своей значимости IT-кластер, источник новых цифровых технологий. И все это произошло благодаря тем целевым приоритетам, которые вложил в развитие государства ее действующий Президент".

Самое большое богатство - это мир. И символично, что Президент в 2025 году присягал стране и народу в год 80-летия Великой Победы. Белорусы всегда были и будут мирные люди, которые против любых конфликтов. Военнослужащие - с Главнокомандующим. А еще время показало, что он не предаст и не сбежит.

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"Народ выбрал гаранта безопасности, который обеспечивает ее, который отвечает в целом за всю национальную безопасность Беларуси, координирует деятельность всех сфер безопасности. Народ хочет мира и спокойствия, поэтому он верит, доверяет Президенту и уважает его", - сказал государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Военный аналитик Андрей Богодель заявил, что за эти годы белорусы и непосредственно Президент прошли непростой путь. Нужно только вдуматься: за последние пять с небольшим лет страна пережила и пандемию, и попытку госпереворота в 2020 году, и беспрецедентные санкции. Андрей Богодель также выразил уверенность, что за этот пройденный путь никогда не будет стыдно перед потомками.