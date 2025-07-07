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Беларусь впервые принимает международный форум "Дети Содружества"
Беларусь впервые принимает международный форум "Дети Содружества". Участвуют школьники из 8 стран.
Впервые на белорусской земле
Ребята из 8 государств в ближайшую неделю будут познавать нашу страну и рассказывать о своих.
Форум посвящен победе в Великой Отечественной войне. И многое в программе будет конкретно на эту тему.
При этом знакомство с нашей страной начали с Национального детского технопарка.
"Приехал из города Санкт-Петербург. Ожиданий очень много. В первую очередь познакомился с большим количеством хороших людей. Новый опыт, новые впечатления, расширить свой кругозор в плане новых культур, - рассказал Владимир Шеховцов, участник форума "Дети Содружества" (Россия). - Сегодня мы посетили лекцию, посвященную виртуальной реальности. Попробовали, что это такое, нам рассказали о видах виртуальной реальности".
Среди ребят есть и те, кто не впервые участвует в форуме. У них свой ответ.
Пайрав Рахими, участник форума "Дети Содружества" (Таджикистан):
"Беларусь - это первая страна Европы, на которую я ступил. Здесь и современная архитектура, и прошлое. Тут очень чтят память прошлого. Вот это мне нравится очень".
Андрей Волков, руководитель группы участников форума "Дети Содружества" (Россия):
"Буквально через 2-3 дня, мы уже точно знаем, они будут дружить, они будут общаться. Публичная дипломатия, когда это дипломатия на уровне простых людей, в данном случае детей. Мы все из разных стран, но у нас у всех одна история. И у детей, которые сюда приезжают, прекрасно знаем, что одни интересы, одни проблемы, одни разговоры, одни темы для обсуждения. Это очень хорошо".
Насыщенная недельная программа ждет ребят. Каждый день они будут знакомиться с историей, культурой и традициями одной из стран Содружества. Запланированы встречи с руководителями белорусских ведомств и экскурсии. Например, посетят Нацбиблиотеку и Хатынь. Также в программе мастер-классы по ораторскому искусству, актерскому мастерству. Творческие встречи произойдут и в спорте.