Беларусь встретила Первомай: почему этот праздник по-прежнему отзывается в сердце каждого
В ритме созидания и единства Беларусь встретила Праздник труда. Этот день был и остается днем добра и справедливости, уважения к человеку дела. Праздник с богатой историей для страны всегда имел особое значение. Ведь национальный бренд, главная ценность - это люди. Каждый на своем месте вносит личный вклад в общее благополучие.
С особым размахом торжества развернулись в Минске.
Трудолюбивые, искренние и преданные своему делу - это белорусы. Праздник труда без преувеличения - традиция народная. Самая массовая площадка разместилась в парке Победы: интерактивные зоны, спортивные состязания, конкурсы, мастер-классы и выступления артистов. Свои достижения и новинки здесь представили 15 отраслевых профсоюзов.
Главные герои дня - это лучшие работники. С особым трепетом в столице чествовали трудовые династии, которые десятилетиями сохраняют верность выбранному пути. К примеру, общий педагогический стаж семьи Паничевых из Могилевской области составляет более 185 лет.
Ольга Волкова, методист Могилевского областного института развития образования:
"Самый важный и ценный предмет в жизни - это трудовое обучение. Мы учим детей творить, креативить. Ведь через созидание, через труд своими руками и рождается истинная любовь к своим близким и к своей Родине".
Семейную традицию по стопам мамы и тети продолжают две сестры. Старшая, Светлана - преподаватель в Медицинском университете. Свой опыт и знания она передает будущим врачам.
Светлана Гаврилова-Максимчик, старший преподаватель кафедры биологии БГМУ:
"Ежедневное общение со студентами - мотивированными людьми, у которых есть жажда знаний, любопытство, - не может не вдохновлять. Однако, учитывая, что это иностранцы, обучающиеся на русском языке, здесь мало знать предмет, нужно индивидуально подходить к процессу".
Естественные науки выбрала для себя и младшая сестра Юлия. Она преподает биологию в столичной гимназии № 15. Точно знает: в профессию пришла по призванию. Ведь педагогическая династия - это не просто "код семьи", а настоящая родовая система ценностей.
Праздник труда - отличный повод не только подвести итоги, но и провести время в кругу коллег. К масштабному празднованию присоединилась и большая ТВ-семья - делегация Белтелерадиокомпании.
Юлия Захарова, солистка ансамбля народной музыки "Бяседа" Белтелерадиокомпании:
"Как здорово, что профсоюзы объединяют не только в рабочие будни, но и в праздничные выходные. Поэтому мы всегда вместе и мы едины".
Сергей Алисейчик, завотделом планирования рекламы на телевидении и радио Белтелерадиокомпании:
"Настроение отличное. Мы встретились с коллегами, что не каждый раз удается в будние дни. Здесь целая команда собралась от БТ, наверное, 50 человек".
В память о героическом подвиге предков представители трудовых коллективов возложили цветы к монументу "Минск - город-герой". Энергетика единства чувствовалась с первых минут, в сердце каждого сегодня живет искренняя гордость за свой народ.
"Символично, что в этот день мы отмечаем праздник наших результатов в труде, в науке и творчестве. Ведь трудящийся человек - это не просто работник, это все люди, которые создают своим трудом наши достижения", - подчеркнула заместитель главы Администрации Президента Беларуси Ольга Чуприс.
Юрий Сенько, председатель Федерации профсоюзов Беларуси:
"К 1 мая дня у нас появилось почти 550 новых первичных профсоюзных организаций, а это практически около 10 тыс. человек, которые присоединились, понимая значимость и важность профсоюзного движения".
Уважение к человеку труда в стране неизменно. В экономике Беларуси занято более 4 млн человек. Что важно: каждый пятый из них - представитель молодежи.
Белорусы работают качественно и с душой, закладывая надежный фундамент для будущих поколений. Ведь именно в созидании и любви к своему делу заключается секрет успеха и процветания всей Беларуси.