Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

Беларусь засияла в преддверии Нового года

В преддверии нового, 2026 года вся Беларусь погрузилась в праздничную атмосферу. Красочная иллюминация и световые инсталляции, витрины магазинов и пышно украшенные елки радуют белорусов.

Только в Минске световой иллюминацией оформлено более 28 городских площадок, которые будут работать до 15 января.

В новогоднюю ночь минчан и гостей столицы ждет насыщенная программа - ярмарки, концерты и яркие представления.

Разделы:

Общество

Теги:

Новый год 2026благоустройство