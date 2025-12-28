3.71 BYN
Беларусь засияла в преддверии Нового года
Автор:Редакция news.by
В преддверии нового, 2026 года вся Беларусь погрузилась в праздничную атмосферу. Красочная иллюминация и световые инсталляции, витрины магазинов и пышно украшенные елки радуют белорусов.
Только в Минске световой иллюминацией оформлено более 28 городских площадок, которые будут работать до 15 января.
В новогоднюю ночь минчан и гостей столицы ждет насыщенная программа - ярмарки, концерты и яркие представления.