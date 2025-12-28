Беларусь засияла в преддверии Нового года

В преддверии нового, 2026 года вся Беларусь погрузилась в праздничную атмосферу. Красочная иллюминация и световые инсталляции, витрины магазинов и пышно украшенные елки радуют белорусов.

Только в Минске световой иллюминацией оформлено более 28 городских площадок, которые будут работать до 15 января.