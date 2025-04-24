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"Белавиа" объявила скидки на первые в сезоне рейсы в Дагестан
"Белавиа" объявила скидки на первые в сезоне рейсы в Дагестанnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b0a3e5e-3c93-4234-bb19-3a0b704a1df9/conversions/c0cc421d-7be7-4ce1-946a-4fe49fff62e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b0a3e5e-3c93-4234-bb19-3a0b704a1df9/conversions/c0cc421d-7be7-4ce1-946a-4fe49fff62e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b0a3e5e-3c93-4234-bb19-3a0b704a1df9/conversions/c0cc421d-7be7-4ce1-946a-4fe49fff62e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5b0a3e5e-3c93-4234-bb19-3a0b704a1df9/conversions/c0cc421d-7be7-4ce1-946a-4fe49fff62e9-xl-___webp_1920.webp 1920w
"Белавиа" объявила скидки на первые в сезоне рейсы в Дагестан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.
Возобновится авиасообщение с Махачкалой 26 апреля. Билеты туда и обратно можно купить по тарифу "Промо" по 4 мая включительно: в одну сторону - от 326 рублей, в обе - от 569 рублей. По ним слетать в Дагестан можно по 28 июня.
Как отметили в авиакомпании, количество билетов ограничено. Подробная информация о тарифе "Промо" размещена на сайте "Белавиа".