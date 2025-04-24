"Белавиа" объявила скидки на первые в сезоне рейсы в Дагестан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Возобновится авиасообщение с Махачкалой 26 апреля. Билеты туда и обратно можно купить по тарифу "Промо" по 4 мая включительно: в одну сторону - от 326 рублей, в обе - от 569 рублей. По ним слетать в Дагестан можно по 28 июня.