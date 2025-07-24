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"Белавиа" с 24 октября возобновит чартерные рейсы в Оман
Автор:Редакция news.by
"Белавиа" с 24 октября возобновит чартерные рейсы в Оман, сообщили в пресс-службе авиакомпании.
Программа продлится до конца марта 2026 года.
Первый чартер в Салалу авиакомпания запустила 27 февраля 2025 года. Этот город расположен на побережье Аравийского моря. Отдых здесь многие воспринимают как доступную альтернативу Мальдивам или Сейшельским островам.
Оман - новое направления для белорусов. Его называют "Карибами Востока". Здесь комфортно отдыхать как летом, так и зимой. В зимние месяцы в регионе теплая и сухая погода. Летом нет изнуряющей жары. С давних времен страна славится крепким черным кофе, который часто подают с кардамоном или каплей розовой воды.