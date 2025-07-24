"Белавиа" с 24 октября возобновит чартерные рейсы в Оман

Первый чартер в Салалу авиакомпания запустила 27 февраля 2025 года. Этот город расположен на побережье Аравийского моря. Отдых здесь многие воспринимают как доступную альтернативу Мальдивам или Сейшельским островам.

Оман - новое направления для белорусов. Его называют "Карибами Востока". Здесь комфортно отдыхать как летом, так и зимой. В зимние месяцы в регионе теплая и сухая погода. Летом нет изнуряющей жары. С давних времен страна славится крепким черным кофе, который часто подают с кардамоном или каплей розовой воды.