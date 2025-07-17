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"Белавиа" с 8 октября открывает прямые рейсы на остров Хайнань

"Белавиа" с 8 октября открывает прямые рейсы на остров Хайнань

"Белавиа" с 8 октября открывает прямые рейсы на остров Хайнань по маршруту Минск - Санья, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Санья - главная курортная жемчужина Хайнаня. Мягкий тропический климат, чистые воды Южно-Китайского моря, белоснежные пляжи и богатая флора делают направление привлекательным для любителей отдыха и экзотики.

Рейсы будут выполняться один раз в неделю (по средам) на широкофюзеляжном воздушном судне Airbus A330-200.

Вылет из Минска запланирован на 4:40, прибытие в Санью - в 20:00. Обратный рейс из Саньи  в 22:00, прибытие в Минск - в 4:20 (следующего дня).

Время для всех аэропортов указано местное. Цена билетов стартует от 1325 белорусских рублей в одну сторону и 2162 рублей туда-обратно. Продажи уже стартовали.

БелавиаКитайрейсы