БЕЛАЗ и МАЗ получили знак "Товар Союзного государства" на XIII Форуме регионов в Минске

Более 70 регионов России, вся география Беларуси и рекордные контракты - в Минске продолжается XIII Форум регионов, главная диалоговая площадка Союзного государства. С минуты на минуту стартует встреча председателей Палат парламентов с руководителями органов власти двух стран.

До этого на уличной площадке прошла церемония вручения знака "Товар Союзного государства".

Россия - лидер по потреблению карьерной техники, 85 % БЕЛАЗов экспортируем туда. БЕЛАЗ-7513 - это самая востребованная модель. Она настолько надежная, что россияне ее называют "автоматом Калашникова".

Хорошая гидравлика, управляемая кабина - это отмечают специалисты. И еще интересный нюанс - система, позволяющая в режиме реального времени контролировать состояние машины.

Сергей Лесин, гендиректор ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-холдинг":

"АМС - так называемая система, которой серийно комплектуются наши самосвалы уже, наверное, с 2024 года, действительно позволяет считывать с машины более 200 параметров. И мы, и конечный пользователь можем видеть состояние машины, сколько машина перевезла, какое расстояние преодолела, сколько дизельного топлива потребила, качество дорог внутри карьера, может оценивать стиль езды водителя. БЕЛАЗ можно встретить везде, где ведется открытая добыча полезных ископаемых - это и Дальний Восток, и Якутия, и Камчатка, и Магадан".

Сергей Лесин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6e61267-64cb-4f1f-8dc0-9cf36dcc3044/conversions/18b4ead4-e43f-4f40-a109-e2471288f44b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6e61267-64cb-4f1f-8dc0-9cf36dcc3044/conversions/18b4ead4-e43f-4f40-a109-e2471288f44b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6e61267-64cb-4f1f-8dc0-9cf36dcc3044/conversions/18b4ead4-e43f-4f40-a109-e2471288f44b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d6e61267-64cb-4f1f-8dc0-9cf36dcc3044/conversions/18b4ead4-e43f-4f40-a109-e2471288f44b-xl-___webp_1920.webp 1920w

БЕЛАЗ-7513, но модифицированный с буквой D, теперь официально "Товар Союзного государства" - это знак качества, который подтверждает высокую степень локализации производства, защищает от недобросовестной конкуренции товары, которые имитируют белорусские или российские бренды.

Факт Сегодня на БЕЛАЗе работает сотня российских предприятий. Доля их составляющих в любой модели белорусской карьерной техники - минимум 25 %.

Знак "Товар Союзного государства" теперь и у МАЗ-305Е20 - это новейший низкопольный электробус-гармошка.

Валерий Иванкович, гендиректор ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз":

"Это новый продукт в линейке сочлененных автобусов. Сочлененные автобусы - это бренд Минского автомобильного завода. Все бывают в Санкт-Петербурге и все видят большие "гармошки", которые ходят по этому городу. Уже более 10 лет производим такие автобусы. В Российской Федерации, Минске, Витебске, Гомеле, Гродно - везде ходят наши сочлененные автобусы. А электробус - это следующий шаг, следующий этап развития как пассажирской техники, как технического компонента".

Валерий Иванкович news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5ac225e-ae1c-4687-9785-28cdce06e280/conversions/2d0e931e-aeee-4643-8079-06ac88f94f35-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5ac225e-ae1c-4687-9785-28cdce06e280/conversions/2d0e931e-aeee-4643-8079-06ac88f94f35-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5ac225e-ae1c-4687-9785-28cdce06e280/conversions/2d0e931e-aeee-4643-8079-06ac88f94f35-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d5ac225e-ae1c-4687-9785-28cdce06e280/conversions/2d0e931e-aeee-4643-8079-06ac88f94f35-xl-___webp_1920.webp 1920w

Запас хода - не менее 240 км без промежуточной подзарядки. По нагрузке сопоставим с дизельными аналогами, может перевозить пассажиров по маршруту в течение полного дня.