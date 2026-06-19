Беленченко об атаке ВСУ на автобус: Ждать однозначной реакции международных организаций не стоит

Международные организации, скорее всего, не дадут жесткой и однозначной оценки удару украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми. Такое мнение высказал директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко.

По его словам, реакция международного сообщества на события, связанные с украинским конфликтом, носит селективный характер. "Международное сообщество сейчас довольно селективно, если так можно сказать, реагирует на те события, которые происходят в том числе в рамках российско-украинского конфликта и кризиса на Ближнем Востоке. Мы все это прекрасно видели", - отметил эксперт.

Никита Беленченко считает маловероятным, что такие организации, как ООН и ОБСЕ, займут принципиальную позицию в этом вопросе. "Возможна ли реакция международных организаций (я имею в виду ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО и другие)? Давайте объективно посмотрим на ситуацию. Вряд ли. Они вряд ли разразятся какими-то комментарием разгромного характера, они же не признают, что это украинский дрон. Для них максимально невыгодно признавать, что украинская сторона идет на провоцирование конфликта и втягивание Республики Беларусь в российско-украинский конфликт", - пояснил он.

И в будущем, при возможном международном суде и каких-то процессуальных действиях, это будет являться фактом и доказательством того, что именно они нарушили конвенционные механизмы. Никита Беленченко

В то же время он отметил, что более четкая реакция возможна со стороны дружественных Беларуси и России государств и региональных объединений. "Поэтому, безусловно, ждать какой-то чересчур однозначной реакции международных организаций не стоит. Со стороны дружественных стран, безусловно, это будет, в том числе со стороны региональных организаций, которые действуют на площадке Евразии", - сказал эксперт.