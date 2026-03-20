Беленченко: Позиция Минска имеет самостоятельную ценность в международной политике

"Сам факт очередной встречи Президента Республики Беларусь со спецпосланником США - это уже показатель устойчивости и системности белорусско-американского диалога. Мы видим, что контакты перестали носить эпизодический характер и приобретают регулярную институциональную форму. Если говорить об оценке результатов, то ключевой вывод: стороны перешли от стадии прощупывания позиции к предметному обсуждению широкого круга вопросов. Причем речь здесь идет не только о двусторонней повестке, это дипломатические отношения, санкции, работа посольств, гуманитарный трек, но и о глобальной проблематике. Ближний Восток, Иран, ситуация в Латинской Америке и, конечно же, Украина. Таким образом, Беларусь перестала быть предметом обсуждения, она стала участником разговора. Позиция Минска имеет самостоятельную ценность в международном политике. Об этом говорит и сам Коул".